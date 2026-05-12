दिल्ली समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, राजस्थान में भीषण लू से जलेगा बदन; IMD का अलर्ट

Weather Forecast Today: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल रही है. बादलों की आंख मिचौली और ठंडी-ठंडी हवाओं की वजह से दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना हो रहा है. इसके अलावा, अगर उत्तरी भारत की बात करें तो कुछ राज्यों में गर्मी की तपिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी मंगलवार (12 मई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें और धूल भरी आंधी चल सकती है. 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं कई इलाकों में चल सकती हैं, जिससे वहां के निवासियों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज?

हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में भी मौसम का ऐसा ही मिजाज रहने की उम्मीद है. दोपहर और शाम के समय गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके अलावा, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. स्काईमेट के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु के कई स्थानों पर आज गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है. इसके अलावा, केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है.

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राजस्थान में चलेगा हीटवेव

इसके विपरीत, पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू (हीटवेव) की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में लू और कहीं-कहीं भीषण लू चलने की संभावना जताई है. कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इतने तापमान में दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. अगर आप इन इलाकों में दिन के समय घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.

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वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की क्या स्थिति है?

मौसम संबंधी गतिविधियों की बात करें तो एक ‘पश्चिमी विक्षोभ’ (Western Disturbance) इस समय पहाड़ी इलाकों से होकर गुजर रहा है. इसके प्रभाव से पंजाब और उत्तरी राजस्थान के ऊपर एक ‘प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण’ (induced cyclonic circulation) बन गया है. इस परिसंचरण से फैली एक पूर्व-पश्चिम ‘ट्रफ रेखा’ (trough line) हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा के मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है.

इस ट्रफ रेखा के साथ-साथ कई छोटे-छोटे चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय हैं, जो पंजाब की सीमा से लेकर बिहार और उत्तरी बंगाल तक फैले हुए हैं. स्थानीय स्तर पर बढ़ रही गर्मी और इन मौसम प्रणालियों के मिले-जुले प्रभाव के कारण, उत्तरी भारत में गरज-चमक, धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है.