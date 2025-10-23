Home > देश > Weather 24 October: ठंड और बारिश का डबल अटैक! जानिए कल किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिज़ाज

Weather 24 October: ठंड और बारिश का डबल अटैक! जानिए कल किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिज़ाज

कल देशभर में मौसम कैसा रहेगा? जानें किन राज्यों में बारिश या बर्फबारी की संभावना है, किन इलाकों में दिन में धूप और गर्मी रहेगी, और किस क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ सकता है.

By: Shivani Singh | Published: October 23, 2025 10:06:28 PM IST

Weather update 24 october
Weather update 24 october

उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ता दिख रहा है, जबकि कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी है. जानें किन जिलों में बादल और बारिश का असर दिखाई देगा और किन इलाकों में दिन में धूप खिलने की उम्मीद है. पूरी जानकारी के लिए पढ़ते रहिए…

आईएमडी ने अगले तीन दिनों में देश भर के विभिन्न राज्यों में मौसमी गतिविधियों की भविष्यवाणी की है. हालाँकि, अक्टूबर के अंत तक उत्तर भारत के सभी राज्यों में एक बारिश प्रणाली बन रही है, जिससे अगले 10 दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी. आईएमडी ने अगले दो-तीन दिनों में पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है, जिससे मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. इस दौरान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लगभग पाँच-पाँच ज़िले इस नए मौसम प्रणाली से प्रभावित होंगे, जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ सकता है.

दिल्ली का मौसम

You Might Be Interested In

दिल्ली-एनसीआर में दिन में गर्मी के साथ-साथ प्रदूषण भी बना हुआ है. आईएमडी के अनुसार, अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है, लेकिन आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद है. हालांकि, पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण, अगले एक-दो दिनों में कभी-कभार बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की भविष्यवाणी करना मुश्किल है. जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है, जिससे लगभग दो-तीन महीनों तक स्वच्छ हवा एक दूर का सपना बन जाएगी.

Indian Air Force: रक्षा क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रहा भारत, अब इस राज्य में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस

बिहार का मौसम

बिहार में मौसम सामान्य है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। अगले पाँच दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। धूप खिलने और तापमान बढ़ने से दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है.

मध्य प्रदेश का मौसम

आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के दो नए सिस्टम सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. गुरुवार को भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रीवा और सतना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश का मौसम

उत्तर प्रदेश में इस समय धूप और छांव का दौर चल रहा है. दिन में उमस परेशान कर रही है और रात में तापमान हल्का नहीं है. मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा और कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है. सप्ताहांत तक तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ जाएगा.

राजस्थान  का मौसम

राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और फलौदी में मौसम साफ रहने, दिन में हल्की गर्मी और सुबह में कोहरे के साथ मध्यम ठंड रहने का अनुमान जताया है.

यकीन नहीं होगा ये रेलवे स्टेशन भारत में हैं! देखिये 10 सबसे सुंदर स्टेशन की लिस्ट, जानें क्या है खासियत

Tags: cold waveIMD ForecastIndia WeatherOctober Weather Updaterain alert
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025
Weather 24 October: ठंड और बारिश का डबल अटैक! जानिए कल किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिज़ाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather 24 October: ठंड और बारिश का डबल अटैक! जानिए कल किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिज़ाज
Weather 24 October: ठंड और बारिश का डबल अटैक! जानिए कल किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिज़ाज
Weather 24 October: ठंड और बारिश का डबल अटैक! जानिए कल किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिज़ाज
Weather 24 October: ठंड और बारिश का डबल अटैक! जानिए कल किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिज़ाज