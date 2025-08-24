Home > देश > Weather: किन राज्यों में बारिश से होगी सप्ताह की शुरुआत? कहां होगी आफत की बरसात? जानें अपने यहां का हाल

Weather Forecast Monday 25 August 2025: उत्तर भारत में मॉनसून की बारिश होगी तो गुजरात में अगले 7 दिनों के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 24, 2025 22:34:00 IST

IMD North India Rain Forecast :  देशभर में मॉनसून 2025 अब भी सक्रिय है। इसी का असर है कि देश के 20 से अधिक राज्यों में बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर इस सप्ताह भी जारी रहेगा। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी कड़ी में IMD ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश के साथ बादल फटने का अलर्ट जारी है। दिल्ली-एनसीआर में पूरे सप्ताह हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश में मध्यम स्तर की तो बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली-NCR में बारिश से मिलेगी राहत!

दिल्ली-NCR में शनिवार को हुई बारिश ने उमस और गर्मी से राहत दी। रविवार को भी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों के आसमान में भी बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, सोमवार (25 अगस्त) और मंगलवार (26 अगस्त) बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है। सप्ताह के दौरान बीच-बीच में दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बादल छाएंगे और बारिश के चलते वीकेंड तक मौसम सुहाना रहेगा। 

यूपी में होगी ठीकठाक बारिश

दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुआ है। इसके चलते यूपी के अधिकतर जिलों में मौसमी गतिविधियां तेज हुई हैं और बारिश का दौर तेज हो गया है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में कहा गया है कि 25 और 26 अगस्त को आगरा, कानपुर,बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, अलीगढ़ और राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश होगी। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, जौनपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मऊ, बलिया, श्रावस्ती और देवरिया में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है।

बिहार में बारिश के चलते अलर्ट जारी

बिहार में मॉनसून लगातार कई दिनों से एक्टिव है। बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहेगा। इसके साथ ही सोमवार को गयाजी, नवादा और जमुई जिले में भारी बारिश होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई है। इन तीनों ही जिलों में तेज बारिश के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर IMD की ओर से सोमवार (25 अगस्त) को पूरे बिहार में बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को बारिश के साथ कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हवा भी चलने की संभावना जताई गई है।

Odisha: मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और कीचड़ धंसान से NH-49 बाधित

J&K-उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

उत्तराखंड में भी मॉनसून का असर कायम है। इसके साथ ही सोमवार (25 अगस्त) भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के साथ-साथ बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना है। इसके चलते IMD की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर के अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी मध्यम स्तर से लेकर तेज बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है।

पंजाब-हरियाणा और राजस्थान में कहां-कहां होगी बारिश?

हरियाणा और पंजाब में बारिश से हल्की सी राहत मिली हुई है तो राजस्थान में मॉनसून की सक्रियता के चलते लगातार बरसात हो रही है। सोमवार को भी राजस्थान के कई जिलों में मौसम खराब होगा और बारिश होने का अलर्ट है। IMD के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजस्थान में मॉनसून ‘ट्रफ लाइन’ एक्टिव है, जिससे राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में सोमवार (24 अगस्त) को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 26 अगस्त को भी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है।

