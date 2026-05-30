सावधान! अचानक फोन पर बजी खतरे की घंटी, अगले 3 घंटे बेहद भारी; 90km/h की रफ्तार से आएगा तूफान

क्या अभी-अभी आपके फोन पर भी एक तेज और अजीब सी घंटी बजी है? अगर हाँ, तो तुरंत संभल जाइए और इस मैसेज को हल्के में मत लीजिए. मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा यह ‘Extremely Severe Alert’ (जैसा कि आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं) आपके इलाके में आने वाली एक बड़ी आफत का इशारा है. आखिर अचानक क्यों बजी यह खतरे की घंटी और अगले कुछ घंटे आपके लिए क्यों भारी हैं? आइए आपको बताते हैं पूरी बात.

जानिए क्या है यह ‘Extremely Severe Alert’ और क्यों बजी फोन पर घंटी?

दरअसल, आपके मोबाइल पर आई यह तेज आवाज और फ्लैश मैसेज कोई साधारण नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का ‘इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम’ (Emergency Alert System) है.

यह सरकार का एक अत्याधुनिक ऑटोमैटिक सिस्टम है, जो किसी भी बड़ी आपदा या मौसम के बेहद खराब होने पर सीधे उस इलाके के लोगों के मोबाइल पर भेजा जाता है. इसके लिए आपके फोन में इंटरनेट का होना भी जरूरी नहीं है. इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे से पहले लोगों की जान-माल की रक्षा करना और उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए आगाह करना है.

इस बार यह इमरजेंसी घंटी मौसम विभाग (IMD) की उस अत्यंत गंभीर चेतावनी के बाद बजी है, जिसमें अगले 3 घंटों के भीतर आपके जनपद में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली और भारी ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है.

दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है. दिल्ली के कई इलाकों, जिनमें आर.के. पुरम और इंडिया गेट शामिल हैं और साथ ही गाजियाबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ भारी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है. एक अल्पकालिक पूर्वानुमान जारी करते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों के लिए ‘रेड’ और ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की विनाशकारी गति से तूफानी हवाएं चलने, धूल भरी आंधी आने, गरज और बिजली कड़कने के साथ मध्यम से भारी बारिश होने, और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है.

90 किलोमीटर प्रति घंटे की विनाशकारी तूफानी हवा

IMD की चेतावनियां न केवल दिल्ली के लिए, बल्कि पड़ोसी शहरों के लिए भी जारी की गई हैं. अपने नाउकास्ट में, मौसम विभाग ने बताया कि ये ‘रेड’ और ‘ऑरेंज’ अलर्ट मौजूदा मौसम की स्थितियों को देखते हुए जारी किए गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 घंटों के लिए एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें पूरे दिल्ली क्षेत्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों जिनमें नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं. 90 किलोमीटर प्रति घंटे की विनाशकारी गति तक पहुंचने वाली तूफानी हवाओं और भीषण धूल भरी आंधी का पूर्वानुमान लगाया गया है. मौसम विभाग ने आगे बिजली गिरने और गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है. कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने का भी प्रबल पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके चलते प्रशासन ने जनता को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.