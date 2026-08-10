दिल्ली में ‘वी वुमन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवार्ड्स 2026’ की हुई शुरुआत, राजनीति से लेकर मनोरंजन तक…कौन-कौन सी हस्तियां होंगी शामिल?

We Women Want Conclave and Shakti Awards 2026: नई दिल्ली में आज यानी सोमवार (10 अगस्त, 2026) को ‘वी वुमन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवार्ड्स 2026’ की शुरुआत हो चुकी है. इस प्रोग्राम के माध्यम से महिला लीडर्स, कामयाब महिलाओं और बदलाव लाने वाली महिलाओं का एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इवेंट में राजनीति, खेल, सिनेमा, हेल्थकेयर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरटेनमेंट और जमीनी स्तर पर काम करने वाले क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां एक साथ नजर आएंगी.

इस प्रोग्राम में लीडर्स महिलाओं की सेहत, लीडरशिप, समान अवसर, जेन जी और समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी.

महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित

इसके अलावा, शक्ति अवार्ड्स 2026 से महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा. जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है.

रेखा गुप्ता होंगी मुख्य अतिथि

‘वी वुमन वांट कॉन्क्लेव 2026’ में राजनीति, मनोरंजन, खेल और सार्वजनिक जीवन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां एक साथ आएंगी. इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी. वह लीडरशिप में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित सुबह के सेशन को संबोधित करेंगी. साथ ही वह कामयाब महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कई ‘शक्ति अवॉर्ड्स’ भी देंगी.

सांसद और विदेश मामलों की संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष डॉ. शशि थरूर द थरूर वे नाम की एक खास बातचीत में हिस्सा लेंगे. वह शक्ति अवॉर्ड्स भी प्रदान करेंगे.

मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियां होंगी शामिल

मनोरंजन से जुड़े सेशन में कृति खरबंदा, संस्कृति जयन, हिमानी शिवपुरी, आकांक्षा चमोला, मधुर भंडारकर और तारा सुतारिया जैसे कई जाने-माने चेहरे शामिल होंगे. कृति खरबंदा ‘महिलाओं के लिए अगले पड़ाव’ (The Next Milestones for Women) पर चर्चा में हिस्सा लेंगी, जबकि तारा सुतारिया ‘स्टारडम को नए सिरे से परिभाषित करना’ (Redefining Stardom) विषय पर बात करेंगी.

इस बहुप्रतीक्षित कॉन्क्लेव में सचिन पायलट, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, स्मृति ईरानी और अमृता फडणवीस जैसे राजनेता भी शामिल होंगे. उनके सेशन में महिलाओं को प्रेरित करने, युवाओं, लीडरशिप, विकास और बेटियों की परवरिश से जुड़े निजी अनुभवों जैसे कई विषयों पर चर्चा होगी.