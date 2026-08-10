Smriti Irani: मां का काम तब पूरा होता… स्मृति ईरानी ने महिला सशक्तिकरण पर खोले कई राज़, 2047 को लेकर भी दिया बड़ा संदेश

We Women Want Conclave and Shakti Awards 2026: वी वीमेन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवॉर्ड्स 2026 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं, पेरेंटिंग, विकसित भारत 2047 और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की.

उन्होंने कहा कि एक मां की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे को इस तरह मजबूत बनाना है कि एक दिन उसे अपनी मां की जरूरत ही न पड़े. उनके मुताबिक, मां अपनी आधी जिंदगी ऐसी जिंदगी बनाने में लगा देती है, जिसे बाद में उसकी जरूरत नहीं रहती.

‘मां का काम तब पूरा होता है, जब बच्चे को जरूरत न रहे’

स्मृति ईरानी ने कामकाजी माताओं की जिम्मेदारियों पर बात करते हुए कहा कि बच्चे को सिर्फ पालना ही नहीं, बल्कि उसे मजबूत मूल्य देना भी जरूरी है. मां बच्चे को पोषण और संस्कार देती है, ताकि वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और मजबूत पंखों के साथ दुनिया में उड़ सके. हर परिवार और हर पीढ़ी की परिस्थितियां अलग होती हैं. इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को पेरेंटिंग की सलाह देने के बजाय बच्चों को बिना शर्त प्यार और सहयोग देना ज्यादा जरूरी है.

2047 सिर्फ युवाओं का भारत नहीं

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर स्मृति ईरानी ने कहा कि देश का भविष्य किसी एक उम्र वर्ग तक सीमित नहीं हो सकता. 2047 सिर्फ 20 या 30 साल के युवाओं का भारत नहीं होगा, बल्कि हर उम्र के नागरिक इसका हिस्सा होंगे. उन्होंने कहा कि उम्र के आधार पर किसी नागरिक की उपयोगिता तय करना सही नहीं है. देश के हर नागरिक को समान सम्मान, अवसर और बेहतर भविष्य का अधिकार है. भारत की विकास यात्रा में महिलाओं और बुजुर्गों समेत हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है.

महिलाओं के मुद्दे राजनीति के केंद्र में आए

स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछले एक दशक में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे मुख्यधारा की राजनीति और सरकारी नीतियों का हिस्सा बने हैं. उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, आर्थिक अवसर और सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन जैसे मुद्दों का उल्लेख किया. आज महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी राजनीतिक और सामाजिक आकांक्षाएं हैं. राजनीतिक दलों को महिलाओं की जरूरतों और अपेक्षाओं को गंभीरता से समझना होगा.

महिला स्वास्थ्य और कैंसर स्क्रीनिंग पर जोर

महिलाओं की सेहत पर बात करते हुए उन्होंने कैंसर स्क्रीनिंग को महत्वपूर्ण बताया. स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को लंबे समय तक पर्याप्त जगह नहीं मिली, लेकिन अब सरकारी योजनाओं के जरिए स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना परिवार और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है. घर की संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी और छोटे कारोबार के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिस्टम को मजबूत करना होगा

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों पर स्मृति ईरानी ने कहा कि केवल शिक्षा को इसका समाधान मानना पर्याप्त नहीं है. उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट और वन-स्टॉप सेंटर जैसी व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पीड़ित महिलाओं को कानूनी, पुलिस और मेडिकल सहायता एक ही जगह मिलनी चाहिए.

उन्होंने माना कि सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी काफी अंतर बाकी है. महिलाओं को समान वेतन, बेहतर रोजगार और नेतृत्व के अवसर देने के लिए समाज के हर हिस्से को आगे आना होगा.

AI में भी महिलाओं की भागीदारी जरूरी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर स्मृति ईरानी ने चिंता जताई कि अगर AI के डेटा और तकनीक में महिलाओं की जानकारी और अनुभव शामिल नहीं होंगे, तो नई तकनीक भी पुराने लैंगिक भेदभाव को दोहरा सकती है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्वास्थ्य, वित्तीय और सामाजिक जानकारी को तकनीकी विकास का हिस्सा बनाना जरूरी है. भविष्य की AI व्यवस्था तभी बेहतर होगी, जब उसमें समाज के हर वर्ग की आवाज शामिल होगी. अंत में स्मृति ईरानी ने कहा कि देश का विकास तभी वास्तविक होगा, जब इसमें हर उम्र, हर वर्ग और विशेष रूप से महिलाओं की बराबर भागीदारी सुनिश्चित की जाए.