Home > देश > Exclusive: ‘किसी Donald Trump की औकात नहीं कि…’, CM Rekha Gupta ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर फेककर मारा ऐसा ‘ब्रह्मास्‍त्र’, हिल गया सुपर पावर

Exclusive: ‘किसी Donald Trump की औकात नहीं कि…’, CM Rekha Gupta ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर फेककर मारा ऐसा ‘ब्रह्मास्‍त्र’, हिल गया सुपर पावर

CM Rekha Gupta: अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिए बिना CM Rekha Gupta ने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के लिए एक सटीक जवाब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि, किसी डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं है कि हमें नीचा दिखा पाए।

Published By: Heena Khan
Published: August 7, 2025 13:46:00 IST

cm rekha gupta on trump
cm rekha gupta on trump

CM Rekha Gupta: We Women Want Conclave और शक्ति अवार्ड 2025 का आयोजन आज यानी 7 अगस्त को द इंपीरियल होटल, जनपथ, नई दिल्ली में किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें महिलाओं की आवाज और उपलब्धियों के एक दिवसीय उत्सव में कई बड़ी नेत्री, फेमस एक्ट्रेसिस और कई बड़ी हस्तियां एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दीं । खास बात ये है कि ये सम्मलेन ITV Network  और NewX की पहल पर आयोजित किया गया है, जो एक साप्ताहिक टीवी शो है। वहीँ इस इवेंट को We Women Want का नाम दिया गया है। आपको बता दें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CM रेखा गुप्ता शामिल हुईं। 

जानिए क्या बोलीं CM Rekha 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “वी वीमेन वांट” कॉन्क्लेव में हुंकार भरते हुए कहा कि यह भारतीय होने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर गर्व करने का समय है। NewsX के प्रधान संपादक ऋषभ गुलाटी द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए एक आंदोलन के रूप में शुरू की गई इस पहल ने मुख्यमंत्री गुप्ता को दुनिया भर में चल रही राजनीतिक बयानबाजी के खिलाफ अपनी राय रखने का मंच प्रदान किया।

Akhilesh Yadav on Trump Tariff: ट्रंप का नाम लेकर गिड़गिड़ाने लगे Akhilesh Yadav, 25 प्रतिशत टैरिफ पर अमेरिका की तारीफें कर बैठे सपा सुप्रीमो, Video…

किसी डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं…

अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के लिए एक सटीक जवाब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि, किसी डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं है कि हमें नीचा दिखा पाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा- यह अब ऐसा देश नहीं रहा जिस पर विदेशी ताकतें हुक्म चला सकें या कमज़ोर कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत अब निश्चित रूप से ऐसा देश नहीं रहा जिसे कोई और निर्देशित कर सके।

Tags: cm rekha guptaDonald Trumphome-hero-pos-1we women want conclave
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
Exclusive: ‘किसी Donald Trump की औकात नहीं कि…’, CM Rekha Gupta ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर फेककर मारा ऐसा ‘ब्रह्मास्‍त्र’, हिल गया सुपर पावर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Exclusive: ‘किसी Donald Trump की औकात नहीं कि…’, CM Rekha Gupta ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर फेककर मारा ऐसा ‘ब्रह्मास्‍त्र’, हिल गया सुपर पावर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Exclusive: ‘किसी Donald Trump की औकात नहीं कि…’, CM Rekha Gupta ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर फेककर मारा ऐसा ‘ब्रह्मास्‍त्र’, हिल गया सुपर पावर
Exclusive: ‘किसी Donald Trump की औकात नहीं कि…’, CM Rekha Gupta ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर फेककर मारा ऐसा ‘ब्रह्मास्‍त्र’, हिल गया सुपर पावर
Exclusive: ‘किसी Donald Trump की औकात नहीं कि…’, CM Rekha Gupta ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर फेककर मारा ऐसा ‘ब्रह्मास्‍त्र’, हिल गया सुपर पावर
Exclusive: ‘किसी Donald Trump की औकात नहीं कि…’, CM Rekha Gupta ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर फेककर मारा ऐसा ‘ब्रह्मास्‍त्र’, हिल गया सुपर पावर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?