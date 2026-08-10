Shashi Tharoor: वी वुमन वांट कॉन्क्लेव में शशि थरूर ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर किया बड़ा खुलासा, कहा- कांग्रेस ने…

We Women Want Conclave: नई दिल्ली में वी वुमन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया. जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शिरकत की. एक सेशन के दौरान न्यूज एक्स की एडिटोरियल डायरेक्टर प्रिया सहगल ने कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों की संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष डॉ. शशि थरूर के साथ ‘द थरूर वे’ नामक सेग्मेंट में बातचीत की. इस दौरान जब उनसे महिलाओं के मुद्दे पर सवाल पूछ गए तो उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि संसद में महिलाओं का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें यह मानना ​​होगा कि समाज में जेंडर (लिंग) के आधार पर बड़ा बंटवारा है, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें.

ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है. इसलिए महिलाएं संसद में होने वाली चर्चाओं में अलग तरह के अनुभव और अलग सोच लेकर आती हैं, जिससे मुझे लगता है कि देश को फायदा होगा.

मौका मिले तो आएगा बदलाव

शशि थरूर ने आगे कहा कि अगर उन्हें काफी संख्या में वहां पहुंचने का मौका मिले ताकि वे असल में कोई बदलाव ला सकें. यही एक वजह है कि जब महिला आरक्षण बिल आया था तो मैंने उसका समर्थन किया था और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी को इस बात पर गर्व है कि उसने एक दशक पहले ही इसे आगे बढ़ाया था. यह इस बात को समझने की कोशिश थी कि अगर यह पुरुषों पर छोड़ दिया जाए तो वे महिलाओं को टिकट नहीं देंगे और इसलिए संसद में आने का मौका कुछ ही मामलों को छोड़कर आम तौर पर सीमित ही रहेगा। मुझे लगता है कि हमारे देश में लगभग 49.8% महिलाएं हैं और संसद में लगभग 14% महिलाएं हैं. यह काफी नहीं है.

इसलिए आरक्षण का पूरा मकसद यह मानना ​​है कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की जरूरत है ताकि उनकी आवाज, उनकी चिंताएं, उनके विचार और उनका नजरिया देश के सामने आ सके.

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850 सांसद हो जाएंगे तो क्या होगा?

अगर किसी सदन में 850 सांसद हो तो यकीन मानिए किसी को भी अपनी बात कहने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा. यह चीन की ‘पीपल्स कंसल्टेटिव कांग्रेस’ जैसा हो जाएगा, जहां महान नेता अंदर आते हैं और सब लोग डेस्क थपथपाकर उनकी बातों की तारीफ करते हैं. अगर सरकार यही देखना चाहती है तो मुझे अफसोस है कि यह भारतीय लोकतंत्र नहीं है और हम इसे मंजूर नहीं करेंगे.

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जनसंख्या नियंत्रण पर आपकी क्या राय है?

जब प्रिया सहगल ने जनसंख्या नियंत्रण पर सवाल किया तो इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह बात पूरी तरह गंभीर नहीं है, क्योंकि आखिरकार यह किसी राजनीतिक नेता का काम नहीं है कि कोई परिवार कितने बच्चे पैदा करे और हमारे देश में हुआ यह है कि हमने जनसंख्या में जबरदस्त उछाल देखा है और यह जल्द ही कम होने वाला है. 2021, 2041 या आज से 15 साल बाद. हम देखेंगे कि हमारी आबादी स्थिर हो रही है और धीरे-धीरे इसमें कमी आने लगेगी, क्योंकि आज के युवा कल के बुजुर्ग बनेंगे.

आंकड़े मौजूद हैं और जनसंख्या विशेषज्ञों ने इस पर अध्ययन किया है. असल में भारत की आबादी कम होने वाली है. सदी के मध्य तक यह 1.6 अरब के आसपास के शिखर पर पहुंच जाएगी और सदी के अंत तक यह घटकर 1 अरब से थोड़ी ज्यादा रह जाएगी. मुझे नहीं लगता कि हममें से कोई उसे देखने के लिए जीवित रहेगा.

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