We Women Want Conclave 2026: ‘डबल स्टैंडर्ड से भी आगे हैं Rahul Gandhi की हरकतें’, विपक्ष को CM Devendra Fadnavis का तगड़ा जवाब

We Women Want Conclave 2026: महिलाओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करने वाला कार्येक्रम ‘महिला सशक्तीकरण की बुलंद आवाज’ जो पिछले कई वर्षों से मशहूर संस्थान ITV Network की ओर से कराया जा रहा है. एक बार फिर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ. बता दें इस कार्येक्रम को ‘We Women Want Conclave 2026’ के नाम से भी जाना जाता है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना है जो दिन-रात मेहनत कर अपना घर चलाती हैं. बता दें कि एक बार फिर ITV Network ने इसका आयोजन किया और खास बात ये है कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया. इस कार्येक्रम के दौरान CM देवेंद्र फडणवीस ने कई बड़ी बातें कहीं हैं. चलिए जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा?

लाडली बहना योजना को लेकर कई बड़ी बात

वहीं जब मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया कि आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए जो स्कीम निकाली, जिनमे- (वुमेन स्कीम्स 1% स्टैंप ड्यूटी सेशन, फॉर वुमेन डिस्ट्रीब्यूशन मंथली फंड्स) शामिल हैं. इन स्कीम्स का लाभधारियों के लिए और समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ‘महाराष्ट्र में कई योजनाएं हमने लागू की. आपने जिसका जिक्र किया जो हमारे यहां हमारी बहनों को बहुत पसंद आई. हमारी (लाडली बहन योजना) जिसमें हम लोग 1500 हर महीने हमारी बहनों को देते हैं. कई लोगों को ऐसा लगता है कि ₹1500 क्या है? लेकिन अगर आप बहनों से बात करेंगे तो उनको पता है कि इन 1500 के मायने क्या है’.

इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘स्पेशली इतने अलग-अलग अनुभव हमको आए. कई महिलाओं ने तो यह कहा कि जो बेचारी घर का ही काम करती थी. शायद हमारे घर में जितनी इज्जत हमको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती थी. लेकिन अब सरकार से हमारे नाम पर पैसा आता है. इसलिए हमारे सास ससुर हमारे घर के लोग हमको इज्जत देते हैं.’

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राहुल गांधी को बोला डबल स्टेंडर्ड से भी आगे

वहीं मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि आपने हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ करा था कपिल सिब्बल जी का जिसमें जो 2002 में SIR हुआ था. वो उनको डिफेंड कर रहे हैं. क्या आपको ये राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं? इसे लेकर मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि ‘डबल स्टैंडर्ड से आगे कुछ हो सकता है. ट्रिपल, क्वाड्रेपल हेग्जैक, वो तो ऐसे स्टैंडर्ड है.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘कई बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने मन में पता कर लिया है कि मैं कभी सत्ता में नहीं आऊंगा. इसी प्रकार से उनका बर्ताव है. कभी सत्ता में आएंगे ऐसा बर्ताव ही नहीं है उनको. तो मुझे लगता है कि उनको यह बात को समझना होगा’.

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