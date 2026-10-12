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We Women Want Conclave 2026: कौन सी है. सीएम देवेंद्र फडणवीस की फेवरेट फिल्म और क्या है खाने में पसंद, खुद किया खुलासा

We Women Want Conclave 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने खुलासा किया है कि उनका पसंदीदा खाना पोहा है.

By: JP Yadav | Published: October 12, 2026 2:36:12 PM IST

We Women Want Conclave 2026: कौन सी है. सीएम देवेंद्र फडणवीस की फेवरेट फिल्म और क्या है खाने में पसंद, खुद किया खुलासा
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We Women Want Conclave 2026: महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को आयोजित वी वुमेन वॉन्ट कॉन्क्लेव 2026 (We Women Want Conclave 2026) में महिला सशक्तीकरण  को तवज्जो देते हुए अपने-अपने क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं/ युवतियों को सम्मानित किया गया. इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पधारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई अहम मुद्दों पर बात की और सवालों के जवाब दिल से दिए. इनमें राजनीति के अलावा हल्के-फुल्के सवाल भी थे. 

क्या है  फेवरेट फूड?

एक सवाल के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वह खाना खाने के शौकीन हैं. उन्होंने बताया कि उनके फेवरेट फूड पोहा है. यहां पर बता दें कि महाराष्ट्र का पोहा (खासकर कांदा पोहा) महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाश्ता है. यह हल्का, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला व्यंजन है. यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम को भी पोहा खाना पसंद है. 

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कौन सी है फेवरेट फिल्म

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत सालों से मेरी फेवरेट मूवी ‘जाने भी दो यारो है’. जाने भी दो यारो’ (Jaane Bhi Do Yaaro) 1983 में रिलीज़ हुई एक कल्ट (Cult) और व्यंग्यात्मक ब्लैक कॉमेडी हिंदी फिल्म है. यह कॉमेडी और सटायर की कैटेगरी में हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे कल्ट फिल्म मानी जाती है. इस फिल्म में नसीरुद्धीन शाह, पंकज कपूर, सतीश शाह, ओमपुरी, सतीश कौशिक के अलावा नामी थिएटर आर्टिस्ट ने काम किया था.  

भ्रष्टाचार पर आधारित है ‘जाने भी दो यारो’

‘जाने भी दो यारो’ सरकारी भ्रष्टाचार की कलंक-कथा की कलई खोलने वाली फिल्म है.  नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NFDC, जो फिल्म निर्माण के लिए फाइनेंस करती है, की मदद से महज 7 लाख रुपए जुटाए और ऐसी नायाब फिल्म बना दी. सबसे ज्यादा फीस नसीरुद्दीन शाह को दी गई, 15000 रुपये जबकि बाकी किसी को 3000 तो किसी को 5000 रुपये.
 

Tags: Maharashtra
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