Home > देश > Uddhav Thackeray: ‘मुझे बताया था कि EVM कैसे हैक होती है’, विपक्ष के आरोपों के बीच उद्धव ठाकुर ने BJP पर फोड़ा ऐटम बम, खुलासे से मची सनसनी

उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिहार में भी मतदाताओं के नाम काटे गए। अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को नाम देने को तैयार नहीं है। क्या चुनाव आयोग आयुक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।"

Published By: Ashish Rai
Published: August 11, 2025 19:49:10 IST

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार (11 अगस्त) को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब हम भाजपा के साथ गठबंधन में थे, तब एक भाजपा नेता ने मुझे बताया था कि ईवीएम कैसे हैक की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अब वह नेता नहीं हैं, लेकिन भाजपा में ही हैं। हालाँकि, उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया।

करप्ट नेताओं से जवाब मांगने सड़कों पर उतरी जनता- उद्धव

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) के विरोध प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, “दोपहर में पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का आंदोलन हुआ। भ्रष्ट नेताओं से जवाब मांगने जनता सड़कों पर उतर आई। हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सारे सबूत दिए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यह सरकार की अक्षमता है।”

भारत गठबंधन के प्रदर्शन पर उन्होंने क्या कहा?

दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया अलायंस द्वारा किए गए प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, “जब वे जवाब मांगने जा रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह लोकतंत्र पर कलंक है, सरकार ने आज कलंक लगाया है।”

क्या चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं- उद्धव

उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिहार में भी मतदाताओं के नाम काटे गए। अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को नाम देने को तैयार नहीं है। क्या चुनाव आयोग आयुक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।”

भाजपा ने वोट चुराए- उद्धव

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोट चुराए हैं, जिसका अब पर्दाफाश हो रहा है। अब मतदाताओं से उनकी पहचान बताने के लिए कहा जा रहा है। यह एक तरह की डकैती है।

मैं मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहूँगा- उद्धव

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनकी पार्टी के मुखिया ने उन्हें अपने पापों पर पर्दा डालने का काम सौंपा है।

Tags: Uddhav Thackeray
