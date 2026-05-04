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WB Election: सौरव गांगुली का खास बना MLA, क्रिकेटर ने फिर जीता चुनाव, TMC को छोड़ा पीछे

West Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मोयना सीट (Moyna Constituency) पर मुकाबला दिलचस्प बना रहा. लेकिन आखिरकार सौरव गांगुली के खास अशोक डिंडा ने इस सीट पर बाजी मारी और दूसरी बार एमएलए बने.

By: Satyam Senger | Published: May 4, 2026 7:44:15 PM IST

सौरव गांगुली के खास ने जीता चुनाव.
सौरव गांगुली के खास ने जीता चुनाव.


West Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मोयना सीट (Moyna Constituency) पर मुकाबला दिलचस्प बना रहा. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और सौरव गांगुली के खास पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा (Ashoke Dinda) को बढ़त मिलती दिख रही थी, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार चंदन मोंडल उनके पीछे चल रहे थे. हालांकि, चुनाव के परिणाम अब सामने आ चुके हैं और अशोक डिंडा दोबारा विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं.

ताज़ा चुनावी आंकड़ों के अनुसार, अशोक डिंडा को 12766 वोट मिले हैं, जबकि चंदन मंडल के खाते में 110925 वोट आए हैं. इस तरह भाजपा उम्मीदवार ने लगभग 16241 वोटों से बढ़त बनाई. हालांकि  मोयना सीट इस बार खास चर्चा में थी क्योंकि क्रिकेट मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले अशोक डिंडा दोबारा इस राजनीतिक मुकाबले में नजर आ रहे हैं.भाजपा ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें मैदान में उतारा है. दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने चंदन मंडल पर भरोसा जताते हुए कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है. लेकिन वह असफल रहे.

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अशोक डिंडा का करियर 

अशोक डिंडा का जन्म साल 1984 में हुआ था. वह भारत के पूर्व दाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज थे जो अपनी लंबी रन-अप और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक बंगाल का प्रतिनिधित्व किया और भारत के लिए 2009 से 2013 के बीच 13 वनडे मैचों में 12 विकेट तथा 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 17 विकेट लिए. हालांकि, उनका करियर बहुत लंबा नहीं चल पाया.  उनका सर्वश्रेष्ठ टी20 इंटरनेशनल प्रदर्शन 2012 में श्रीलंका के खिलाफ 4/19 रहा.

रणजी में लिए हैं 339 विकेट

घरेलू क्रिकेट में डिंडा ने रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए 339 विकेट लेकर खुद को राज्य के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शामिल किया, जबकि अपने फर्स्ट क्लास करियर में उन्होंने 400 से अधिक विकेट हासिल किए. इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और राइजिंग पुणे सुपरजायंट जैसी टीमों के लिए खेलते हुए 78 मैचों में 69 विकेट लिए.

Tags: ASHOKE DINDA
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