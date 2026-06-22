Water Crisis: पंजाब-राजस्थान समेत नौ राज्यों में मंडराया जल-संकट, तेजी से खाली हो रहे हैं जल भंडार, राजधानी दिल्ली में भी बढ़ा दबाव

देश में भूजल संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है. राजधानी दिल्ली समेत देश के नौ राज्यों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.

राष्ट्रीय भूजल सर्वेक्षण के ताजा आंकड़े भी डराने वाले हैं. इसके अनुसार पंजाब, राजस्थान और हरियाणा भूजल संकट के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं, वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी में भी स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है.

बढ़ता जा रहा जल संकट

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वर्तमान रुझान ही जारी रहा तो आगामी वर्षों में कई क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं. बता दें कि राष्ट्रीय भूजल पुनर्भरण ब्यूरो (NBGRI) द्वारा तैयार राष्ट्रीय भूजल सर्वेक्षण-2025 के अनुसार देश में भूजल संकट क्षेत्रीय रूप से केंद्रित है. पंजाब में 153 मूल्यांकन इकाइयों में से 72.55 प्रतिशत इकाइयां अत्यधिक जल दोहन श्रेणी में हैं. वहां केवल 11.11 प्रतिशत इकाइयां ही सुरक्षित श्रेणी में शेष रह गयी हैं. इसी तरह राजस्थान की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है. वहां 302 इकाइयों में 70.53 प्रतिशत इकाइयां अत्यधिक दोहन श्रेणी में हैं, जबकि हरियाणा की 143 इकाइयों में यह अनुपात 63.64 प्रतिशत है.

शहरीकरण ने बढ़ाया भूजल दोहन

विशेषज्ञों के अनुसार देश में बढ़ते शहरीकरण ने जल इकाइयों पर दबाव बढ़ाया है, जिसकी वजह से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है. बता दें कि वर्तमान में राजधानी दिल्ली में 34 मूल्यांकन इकाइयों में से 29.41 प्रतिशत अत्यधिक दोहन और 32.35 प्रतिशत गंभीर श्रेणी में हैं. वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 836 मूल्यांकन इकाइयां दर्ज की गई हैं, जिसमें 67.34 प्रतिशत इकाइयां सुरक्षित श्रेणी में हैं, जबकि 20.45 प्रतिशत अर्ध-गंभीर, 5.74 प्रतिशत गंभीर और 6.46 प्रतिशत अत्यधिक दोहन श्रेणी में आती हैं. राज्य की बड़ी आबादी को देखते हुए यह स्थिति भविष्य के लिए चेतावनी मानी जा रही है.

दक्षिण भारत के हालात

दक्षिण भारत में राज्यों में जल भंडारण में बड़ा अंतर दिखाई देता है. जैसे अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां 313 मूल्यांकन इकाइयों में केवल 38.66 प्रतिशत सुरक्षित हैं, जबकि 32.91 प्रतिशत इकाइयां अत्यधिक दोहन श्रेणी में हैं. जबकि कर्नाटक में 61.18 प्रतिशत इकाइयां सुरक्षित हैं और सिर्फ 18.99 प्रतिशत अत्यधिक दोहन श्रेणी में हैं. इसके अलावा तेलंगाना में 76.29 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 88.5 प्रतिशत और केरल में 80.92 प्रतिशत जल इकाइयां सुरक्षित श्रेणी में हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में अभी जल संकट की स्थिति उतनी ज्यादा नहीं है, जितनी उत्तर भारत में है.