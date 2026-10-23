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Viral Video: पुलिस के सामने लेडी डॉक्टर को जड़ दिया थप्पड़, CCTV में कैद हुई सनकी की करतूत; स्टाफ का गुस्सा फूटा, अब OPD बंद करने की चेतावनी!

Maharashtra Man Assault Doctor Video: महाराष्ट्र के वर्धा में पुलिस कस्टडी में लाए गए आरोपी ने कथित तौर पर महिला डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया. घटना CCTV में कैद होने के बाद डॉक्टरों ने कार्रवाई की मांग करते हुए OPD बंद करने की चेतावनी दी.

By: Kajal Jain | Published: October 23, 2026 4:00:54 PM IST

Viral Video: पुलिस के सामने लेडी डॉक्टर को जड़ दिया थप्पड़, CCTV में कैद हुई सनकी की करतूत; स्टाफ का गुस्सा फूटा, अब OPD बंद करने की चेतावनी!
Viral Video: पुलिस के सामने लेडी डॉक्टर को जड़ दिया थप्पड़, CCTV में कैद हुई सनकी की करतूत; स्टाफ का गुस्सा फूटा, अब OPD बंद करने की चेतावनी!


Maharashtra Man Assault Doctor Video: महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अर्वी तालुका के तलेगांव श्यामजी पंत प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक आरोपी ने महिला डॉक्टर को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया. हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यह हमला हुआ, उस समय आरोपी को पुलिसकर्मी खुद वहां लेकर आए थे और वे वहीं मौजूद थे. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसके बाद से पूरे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों में भारी गुस्सा है. सुरक्षा को लेकर खड़े हुए इन गंभीर सवालों के बीच डॉक्टरों ने कड़ी कार्रवाई न होने पर ओपीडी (OPD) बंद करने की चेतावनी भी दी है.

प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर पर हुआ अचानक हमला

वर्धा के इस सरकारी हेल्थ सेंटर में डॉ. श्रद्धा भुमरे अपनी ड्यूटी निभा रही थीं, तभी पुलिस कस्टडी में एक आरोपी को मेडिकल चेकअप के लिए वहां लाया गया. इस आरोपी की पहचान कादिर अली रज्जाक अली के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद जब आरोपी को जरूरी कागजों पर साइन करने के लिए कहा गया, तो उसने साइन करने के बाद अचानक डॉक्टर श्रद्धा भुमरे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया. वहां मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य स्टाफ इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह हैरान रह गए, हालांकि उन्होंने तुरंत आरोपी को पकड़कर साइड में हटाया.

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डॉक्टरों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

इस घटना के बाद गज़ेटेड मेडिकल ऑफीसर्स एसोसिएशन (GMOA) के नेतृत्व में डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इसे महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पर सीधा हमला बताया. डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वर्धा की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वनमती सी से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा. इस दौरान डॉ. श्रीधर ताम्हणकर, डॉ. अमोल येल्ने और डॉ. स्नेहल राठौड़ समेत कई जाने-माने डॉक्टर्स ने इस कायराना हरकत का पुरजोर विरोध किया और साफ किया कि एक महिला मेडिकल ऑफिसर पर ऐसा हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस कर्मियों की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल

डॉक्टरों के संगठन ने सिर्फ मुख्य आरोपी कादिर अली के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग ही नहीं की, बल्कि उन पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी तुरंत एक्शन लेने की मांग उठाई जो आरोपी को लेकर हेल्थ सेंटर आए थे. उनका आरोप था कि पुलिसवालों की मौजूदगी के बावजूद आरोपी का इस तरह डॉक्टर पर हाथ उठाना साफ तौर पर ड्यूटी में बड़ी लापरवाही को दर्शाता है. मामले की गंभीरता को राज्य स्तर की महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ गज़ेटेड मेडिकल ऑफीसर्स (MAGMO) के संज्ञान में भी लाया गया है.

OPD शटडाउन की चेतावनी, हेल्थकेयर सिक्योरिटी पर उठे सवाल

इस पूरे मामले के विरोध में डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ओपीडी (OPD) सेवाएं बंद रखी जाएंगी, जिससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भी परेशानी का सामना पड़ सकता है. 

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