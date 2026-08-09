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Punjab: युद्ध नशेआं विरुद्ध को मिली रफ्तार, मोहाली में ‘पंजाब यूथ रन 2026’ में दौड़ा हजारों युवाओं का जोश

Punjab Youth Run 2026: पंजाब के युवाओं को नशों से दूर रखने की एक बड़े प्रयास के तहत AAP पंजाब यूथ विंग ने युद्ध नशेआं विरुद्ध मुहिम के तहत मोहाली में 5.5 किलोमीटर की ‘पंजाब यूथ रन 2026’ का आयोजन किया.

By: Shristi S | Published: August 9, 2026 6:36:51 PM IST

मोहाली में 'पंजाब यूथ रन 2026' में दौड़ा हजारों युवाओं का जोश
मोहाली में 'पंजाब यूथ रन 2026' में दौड़ा हजारों युवाओं का जोश


Punjab Yudh Nashaian Virudh: पंजाब के युवाओं को नशों से दूर रखने की एक बड़े प्रयास के तहत आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब यूथ विंग ने युद्ध नशेआं विरुद्ध मुहिम के तहत मोहाली में 5.5 किलोमीटर की ‘पंजाब यूथ रन 2026’ का आयोजन किया, जिसमें हज़ारों युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और स्पोर्ट्स, फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के पक्ष में एक मज़बूत मैसेज दिया गया.

इस समारोह को हेल्दी और नशा मुक्त  पंजाब को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल बताते हुए, आप पंजाब यूथ विंग के प्रधान और विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा कि मैराथन सुबह गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से शुरू हुई और पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से हज़ारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं, सीनियर सिटिजन और लोगों ने जोश के साथ हिस्सा लिया. प्रतिभागियों को टी-शर्ट और पार्टिसिपेशन मेडल दिए गए, जबकि विजेताओं को ₹11,000 तक के कैश प्राइज़ दिए गए.

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मनजिंदर सिंह लालपुरा प्रतिभागियों का किया धन्यवाद

इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए, मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा इस रिस्पॉन्स से पता चला है कि पंजाब के लोग एक हेल्दी, रंगीन और ड्रग-फ्री पंजाब देखना चाहते हैं. यह समारोह सिर्फ़ एक राजनीतिक समारोह नहीं था बल्कि पंजाब और उसके लोगों के लिए एक पहल थी.

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यूथ विंग की योजनाओं के बारे में बताते हुए मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा यूथ विंग पंजाब के दूसरे हिस्सों जैसे अमृतसर, पटियाला, बठिंडा और लुधियाना में भी ऐसे मैराथन समारोहों का आयोजन करेगा, ताकि फिटनेस, स्पोर्ट्स और नशा मुक्त पंजाब का संदेश राज्य के कोने-कोने तक पहुंच सके. लोगों के लगातार सपोर्ट से पंजाब के लिए एक नई पॉजिटिव लहर बनेगी.

आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने प्रबंधकों को दी बधाई

यूथ विंग टीम और प्रबंधकों को बधाई देते हुए आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा मैं यूथ विंग टीम, प्रधान मनजिंदर सिंह लालपुरा, वाइस प्रधान वीर दविंदर सिंह और ऑर्गनाइज़र को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बधाई देता हूं. युवाओं को खेल के मैदानों से जोड़ना और फिटनेस को बढ़ावा देना ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज़रूरी कदमों में से एक है.

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आप सरकार के स्पोर्ट्स पर खास फोकस के बारे में बताते हुए, मीत हेयर ने कहा जब मैंने खेल विभाग का पद संभाला था, तब राज्य का स्पोर्ट्स बजट करीब ₹150 करोड़ था, जो आज बढ़कर करीब ₹1,800 करोड़ हो गया है. यह बड़ी बढ़ोतरी सरकार के इस प्रतिबद्धता को दिखाती है कि वह पंजाब के युवाओं को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना चाहती है.

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प्रतिभागियों से फिटनेस को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए, मीत हेयर ने कहा मैराथन को सिर्फ़ एक दिन की एक्टिविटी न समझें. चलना, दौड़ना और एक्सरसाइज़ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का रेगुलर हिस्सा बनाएं. एक मज़बूत पंजाब और एक हेल्दी इंडिया बनाने के लिए एक हेल्दी समाज बहुत ज़रूरी है.

यूथ विंग और पूरी प्रशासनिक टीम को बधाई देते हुए, आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने कहा फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटीज़ हर किसी की ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बननी चाहिए. मैं इस मैराथन में शामिल होने वाले हज़ारों हिस्सा लेने वालों की तारीफ़ करता हूं.

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ऐसी पहलों की अहमियत पर ज़ोर देते हुए, मालविंदर सिंह ने कहा युवाओं को स्पोर्ट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर लाने वाली पहल एक मज़बूत और ड्रग-फ्री पंजाब बनाने में खास तौर पर ज़रूरी हैं. मैं यूथ विंग की लीडरशिप, ऑर्गनाइज़र और प्रतिभागियों को उनके जोश के साथ हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद देता हूं.

इस मुहिम को पूरे पंजाब में ले जाने का अपना वादा दोहराते हुए, आप नेताओं ने कहा स्पोर्ट्स, फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के आम इरादे को बढ़ावा देने के लिए पूरे पंजाब में ऐसे समारोह आयोजित किए जाएंगे.

Tags: AAPBhagwant Mannpunjabpunjab scheme
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