VS Babu Passes Away: तमिलनाडु की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है. एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के MLA वीएस बाबू का आज यानी गुरुवार, 19 नवंबर, 2026 को निधन हो गया. वे लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और चेन्नई के MGM हेल्थकेयर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था. वीएस बाबू वो नेता थे जिन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK चीफ एमके स्टालिन को उनके गढ़ कोलाथुर में हराकर राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया था. उनके निधन से TVK को बड़ा झटका लगा है.

इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ी

MGM हेल्थकेयर हॉस्पिटल की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, वीएस बाबू को 9 सितंबर, 2026 को सांस की पुरानी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्हें लगातार इंटेंसिव केयर में रखा गया था और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही थी. हालांकि, तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ.

गुरुवार दोपहर 2:14 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ. करीब 10 मिनट बाद, दोपहर 2:24 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल ने उनके निधन पर उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

DMK से शुरू हुआ पॉलिटिकल सफर

वीएस बाबू का पॉलिटिकल करियर दो दशक से ज़्यादा लंबा था. उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर DMK से शुरू किया था. उन्होंने पार्टी में एक्टिव भूमिका निभाई और नॉर्थ चेन्नई के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी बने. 2006 में, उन्होंने पहली बार पुरासावलकम असेंबली सीट से चुनाव लड़ा और AIADMK कैंडिडेट को 90,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर MLA बने. उन्होंने 2011 तक इस सीट को रिप्रेजेंट किया.

बाद में, पार्टी के अंदर मतभेदों के कारण, उन्होंने DMK छोड़ दी और AIADMK में शामिल हो गए. इसके बाद, 7 फरवरी, 2026 को, वह एक्टर विजय की नई बनी पार्टी, TVK में शामिल हो गए. पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें कोलाथुर चुनाव क्षेत्र में एमके स्टालिन के खिलाफ मैदान में उतारा.

जब स्टालिन अपने ही गढ़ में हार गए

2026 के विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट पर बहुत कड़ा मुकाबला हुआ. वीएस बाबू ने एमके स्टालिन को 8,795 वोटों से हराया. बाबू को कुल 82,997 वोट मिले, जबकि स्टालिन को 74,202 वोट मिले. यह नतीजा तमिलनाडु की राजनीति में सुर्खियों में रहा, क्योंकि कोलाथुर को स्टालिन का एक मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता था.

हालांकि, स्टालिन ने चुनाव नतीजे को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल सभी 286 EVM के ऑडिट और VVPAT पर्चियों की गिनती की मांग की. उन्होंने मशीन वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया.

स्टालिन की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी

3 सितंबर, 2026 को मद्रास हाई कोर्ट ने स्टालिन की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव नतीजे को चुनौती देने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए चुनाव याचिका दायर करनी होगी.