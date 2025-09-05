Home > Chunav > VP elections: कौन होगा BJP का नया अध्यक्ष? भाजपा सांसदों को जेपी नड्डा ने डिनर पर बुलाया

VP elections: कौन होगा BJP का नया अध्यक्ष? भाजपा सांसदों को जेपी नड्डा ने डिनर पर बुलाया

VP elections: भाजपा सांसदों को जेपी नड्डा ने डिनर पर बुलाया , उप राष्ट्रपति पद के चुनाव और भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी होगी सांसदों से चर्चा

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 5, 2025 19:28:17 IST

VP elections: भाजपा सांसदों को जेपी नड्डा ने डिनर पर बुलाया , उप राष्ट्रपति पद के चुनाव और भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी होगी सांसदों से चर्चा
VP elections: भाजपा सांसदों को जेपी नड्डा ने डिनर पर बुलाया , उप राष्ट्रपति पद के चुनाव और भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी होगी सांसदों से चर्चा

नई दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट 
VP elections: भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल अपने घर पर शाम को डिनर पर बुलाया है।
जेपी नड्डा के घर इस डिनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उप राष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से लेकर भाजपा के सभी नेता भी शामिल होंगे।

सीपी राधाकृष्णन के उप राष्ट्रपति बनने से पहले उनके सम्मान में डिनर

इस डिनर को सीपी राधाकृष्णन के उप राष्ट्रपति बनने से पहले उनके सम्मान में डिनर माना जा रहा है तो भाजपा के अनेक मुद्दों पर सांसदों के साथ चर्चा का बहाना भी माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका विस्तारित कार्यकाल नया अध्यक्ष चुने जाने तक है। जेपी नड्डा के घर सांसदों के इस डिनर में सांसदों से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समूहों में चर्चा भी होगी।

 भाजपा ने अपने सभी सांसदों को 6 सितंबर से 9 सितंबर तक दिल्ली में ही मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया

भाजपा  सूत्रों का कहना है कि उप राष्ट्रपति चुनाव से लेकर भाजपा के भावी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी तो बिहार विधानसभा चुनाव,पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ,स्वदेशी अभियान,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू होनेवाले सेवा पखवाड़ा पर भी सांसदों के साथ  चर्चा होगी।

गौरतलब है कि भाजपा ने अपने सभी सांसदों को 6 सितंबर से 9 सितंबर तक दिल्ली में ही मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। भाजपा सांसदों को 7 और 8 सितंबर को उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए दिल्ली तलब किया है। 9 सितंबर को उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है।

स्वदेशी अभियान के लिए सांसदों को  दी जाएगी जिम्मेदारी 

25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर भाजपा देश भर में स्वदेशी अभियान शुरू करने जा रही है। इस स्वदेशी अभियान में भाजपा अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों,सांसदों और नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। जेपी नड्डा के घर डिनर पर सांसदों से स्वदेशी  अभियान को घर घर तक पहुंचाने की बात भी होगी।

