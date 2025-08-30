VP elections: राष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी का हेमंत सोरेन ने किया समर्थन

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

VP elections: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और फिर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया।

सोरेन को प्रताड़ित कर उनकी गरिमा कुचलने का प्रयास किया गया – रेड्डी

रेड्डी ने कहा कि उन्हें हेमंत सोरेन से पूरा समर्थन मिलने का विश्वास है। उन्होंने केंद्र पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, “हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया गया, उनकी गरिमा को कुचला गया। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी उनकी गरिमा का उल्लंघन करने में शामिल रहे हैं।”

हम सुनिश्चित करेंगे कि जीत उनकी हो – सोरेन

रेड्डी के इस बयान ने विपक्ष की रणनीति को धार दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुलकर रेड्डी के समर्थन का ऐलान किया। सोरेन ने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल एक पद भर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, “हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का पूरे मन से समर्थन करते हैं। झारखंड की धरती से उनका स्वागत है और हम सुनिश्चित करेंगे कि जीत उनकी हो।”

एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इसमें सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। इंडिया गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि वह इस चुनाव को सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई के रूप में देख रहा है।

झारखंड की राजनीति में रेड्डी की एंट्री को विपक्ष ने मजबूत संदेश माना है। वहीं हेमंत सोरेन के बयान ने गठबंधन को नया उत्साह दिया है। अब 9 सितंबर की जंग में किसकी बाज़ी भारी पड़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।