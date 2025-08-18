VP elections: एनडीए के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 21अगस्त को भरेंगे नामांकन

VP election: एनडीए के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 21अगस्त को भरेंगे नामांकन, नामांकन में एनडीए के सभी नेता भी होंगे शामिल
सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के लिए प्रस्तावकों और समर्थन में सेट तैयार करने के लिए आज शाम को 5.30 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर हो रही है एनडीए के फ्लोर नेताओ की बैठक।
कल 19 अगस्त की सुबह 9.30 बजे संसद भवन में होगी एनडीए सांसदों की बैठक , बैठक में सीपी राधाकृष्णन को भी बुलाया गया है। सीपी राधाकृष्णन से सभी एनडीए सांसदों का परिचय कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे और सीपी राधाकृष्णन सभी एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे।
उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर समर्थन जुटाने में जुटा NDA, राजनाथ सिंह को सौंपी गई जिम्मेदारी
20 अगस्त को सभी एनडीए नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है बैठक
प्रधानमंत्री मोदी सभी एनडीए नेताओं को भी सीपी राधाकृष्णन से मिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त को एनडीए सांसदों को डिनर पर बुलाया है।
21 अगस्त को सुबह सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करेंगे। उप राष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख है।
9 सितंबर को उप राष्ट्रपति पद के लिए होगा मतदान
9 सितंबर की शाम को ही होगी मतगणना देर शाम तक 9 सितंबर को ही उप राष्ट्रपति पद का चुनाव परिणाम घोषित होंगे ,उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे।