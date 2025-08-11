बैरिकेड से कूद कर अखिलेश यादव ने किया ऐसा काम, देख दंग रह गए सपा कार्यकर्ता, वायरल हो रहा है वीडियो

Voter list controversy: देश में वोट चोरी के मुद्दे पर राजनीति तेज है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी को लेकर आज विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सांसदों के मार्च को चुनाव आयोग तक जाने की अनुमति नहीं दी है। चुनाव आयोग के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। मार्च को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है।

बैरिकेड पर चढ़ गईं महुआ मोइत्रा

कई सांसद बैरिकेड पर चढ़कर कूद गए। अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद गए। टीएमसी सांसद सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा बैरिकेड पर चढ़ गईं। बाद में अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमें रोक रही है। जयराम रमेश ने कहा कि केवल 30 ही नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष चुनाव आयोग जाएगा। इस पर अखिलेश ने कहा कि जितने लोगों को जाने दिया जाएगा, हम जाने को तैयार हैं। अगर पुलिस हमें जाने देगी, तो हम चुनाव आयोग जाने को तैयार हैं। पुलिस हमें जाने नहीं दे रही है।

30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बैठक

इससे पहले आज चुनाव आयोग ने विपक्ष के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बैठक के लिए बुलाया था। चुनाव आयोग ने 30 लोगों को दोपहर 12 बजे मिलने के लिए बुलाया था। भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को पत्र लिखकर दोपहर 12 बजे चर्चा के लिए समय दिया है। अनुरोध है कि जगह की कमी के कारण कृपया अधिकतम 30 व्यक्तियों के नाम सूचित करें।

इस पर विपक्ष का कहना है कि या तो सभी चुनाव आयोग जाएँगे या कोई नहीं जाएगा। हमने प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ ज्ञापन सौंपने के लिए समय माँगा था।

मतदाता सूची पर संग्राम जारी

मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर संग्राम जारी है। राहुल समेत तमाम विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर कई सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कल इसे लेकर एक अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत राहुल ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। साथ ही उन्होंने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की है।