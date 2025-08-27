Home > देश > Voter Adhikar Yatra: ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार पर जमकर आगबबूला हुए Rahul Gandhi, बोले- ‘पहले जो पेंशन पाते थे, अब उन्हें शहीद…’

Rahul Gandhi: राहुल ने कहा, 'पहले लोग सेना में भर्ती होते थे और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाते थे।अब पेंशन तो दूर, सेना के जवानों को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता।'

August 27, 2025

Rahul gandhi (फोटो, क्रेडिट ANI)
Rahul gandhi (फोटो, क्रेडिट ANI)

Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार में मताधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बुधवार को मुज़फ़्फ़रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘पहले लोग सेना में भर्ती होते थे और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाते थे। मोदी सरकार आने पर क्या हुआ? इसे अग्निवीर कर दिया गया। अब पेंशन तो दूर, सेना के जवानों को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता।’

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह और गृह मंत्री अमित शाह पिछले 20 सालों से चुनाव आयोग की मदद से ‘वोट चुराकर’ चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का ज़िक्र किया, जिसमें ट्रंप ने युद्ध रोकने की बात कही थी। राहुल ने गुजरात मॉडल पर भी सवाल उठाए और कहा कि मोदी की लोकप्रियता नहीं, बल्कि ‘चुनावी चालें’ उनकी जीत का राज़ हैं।

राहुल सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं

राहुल ने पहले ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी एजेंसियों पर भाजपा को जिताने में मदद करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब वह सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मोदी और शाह वोट बढ़ाकर या घटाकर चुनाव जीतते हैं।’ हालांकि, उनका यह दावा कई लोगों को तर्कसंगत नहीं लगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में हजारों अधिकारी, शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जिसके कारण ‘वोट चोरी’ जैसी बात को छिपाना मुश्किल होता है।

