Rahul Gandhi की वोटर अधिकार यात्रा में हो गया कांड, चीख पड़ा बेचारा पुलिसकर्मी, Video देख हलक में आ जाएगी जान

Voter Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाले जा रहे वोटर अधिकार यात्रा में हर दिन कोई न कोई घटना घटित हो रही है। आज ही जब भाजपा समर्थकों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की तो राहुल गांधी ने वाहन रोककर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसका फ्लाइंग किस से अभिवादन किया। इस बीच, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वोटर अधिकार यात्रा की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को ले जा रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी को वहां मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कार्यकर्ता का हालचाल पूछा। इस दौरान यात्रा में कुछ अफरा-तफरी मच गई।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता नवादा में दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ बिहार पहुंचे थे। नवादा में राहुल गांधी की रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कम से कम आधा दर्जन विधायक और कई पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। ये सभी वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार आए हैं। इसी दौरान भीड़ में राहुल की गाड़ी ने वहां खड़े एक जवान को टक्कर मार दी।







वोटर अधिकार यात्रा कब से शुरू हुई?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर हैं। मंगलवार को यह यात्रा गया से नवादा पहुंची। इस यात्रा में तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार के सासाराम से 17 अगस्त, 2025 को भव्य रैली के बाद वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई, इस वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। इस वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों की भागीदारी देखने को मिल रही है। जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी प्रमुखता से देखने को मिल रही है।