Vote Chori in MP: बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी की गूंज,एक ही पते पर 50 से 100 वोटर्स रह रहे हैं

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 13, 2025 18:58:15 IST

ग्वालियर से राहुल सिंह कि रिपोर्ट 

MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सॉफ्टवेयर से जब मतदाता सूचियों का मिलान हुआ तो यह संदिग्ध पते हुए चिन्हित।

Vote Chori in MP:  वोट चोरी की गूंज बिहार के बाद अब मध्यप्रदेश में सुनाई देने लगी है। यह बड़ा खुलासा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट रिव्यू में हुआ है। प्रदेश के जिला ग्वालियर सहित अन्य शहरों में संदिग्ध पते वाले वोटर्स सामने आए है। और चौकने वाली बात यहा है कि एक ही एड्रेस
(पते) पर 50 से 100 वोटर्स रह रहे है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने इन संदिग्ध वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए हैं।  

डॉ सतीश सिकरवार (विधायक ग्वालियर) का बयान 

देश में फर्जी और संदिग्ध वोटर्स का सियासी मुद्दा अभी ठंडा भी नही हुआ था कि मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में संदिग्ध वोटर्स सामने आ गए हैं। जिला ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी संदिग्ध वोटर्स सामने आने के बाद एक नया सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया है और विपक्ष सड़कों पर उतरकर-जमकर हंगामा कर रहा है वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने इन संदिग्ध वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दे दिए हैं।
ऐसे में जिला ग्वालियर में लगभग 16 हजार 426 संदिग्ध वोटर्स सामने आ चुके हैं और इन्हें संदिग्ध की श्रेणी में  लिया गया है क्योंकि इन सभी के एड्रेस(पते) में गड़बड़ियां है। जिला प्रशासन की निर्वाचन शाखा का कहना है कि एक ही मकान नंबर पर दर्जनों वोटर्स रह रहे हैं। लेकिन चौंकाने और हैरान करने वाली बात है की यह सभी लोग चतुर्वेदी, मिश्रा, कांटे, श्रीवास्तव और तोमर सहित अन्य सरनेम वाले है, लेकिन इनके वोटर कार्ड पर सभी का मकान नंबर एक ही लिखा हैं। इस कारण इन्हें संदिग्ध पते वाले वोटर्स की सूची में शामिल किया गया है। अब इन सभी ऐड्रेस(पते) का BLO के माध्यम से परीक्षण कराया जा रहा है। ताकि सही मकान नंबर के साथ लोगों की मतदाता सूची और वोटर कार्ड बन सके।

देवकीनंदन सिंह (उप जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर) का बयान 

वीओ-गौरतलब है कि MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सॉफ्टवेयर से जब मतदाता सूचियों का मिलान हुआ तो यह संदिग्ध पते चिन्हित हुए हैं। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही पते पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या के आधार पर उन्हें श्रेणियां में बांटकर जांच शुरू कराई है।

जिला ग्वालियर में संदिग्ध ऐड्रेस वाले वोटर्स के कुछ आंकड़े  सामने आए हैं, जो एक ही पते पर रहने वाले वोटर्स की संख्या के आधार तैयार की गई सूची है।  

जिला- ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र
11 से 20 संख्या वाले मतदाता- 13951
21 से 30 संख्या वाले मतदाता- 1785
31 से 40 संख्या वाले मतदाता- 400
41 से 50 संख्या वाले मतदाता- 132
50 से अधिक संख्या वाले मतदाता- 158

नगर पालिका परिषद डबरा क्षेत्र
11 से 20 संख्या वाले मतदाता- 1479
21 से 30 संख्या वाले मतदाता- 167
31 से 40 संख्या वाले मतदाता- 35
41 से 50 संख्या वाले मतदाता- 11
50 से अधिक संख्या वाले मतदाता- 10

 नगर परिषद बिलौआ क्षेत्र
11 से 20 संख्या वाले मतदाता- 175
21 से 30 संख्या वाले मतदाता- 15
31 से 40 संख्या वाले मतदाता- 05
41 से 50 संख्या वाले मतदाता- 01
50 से अधिक संख्या वाले मतदाता- 03

 नगर परिषद भितरवार क्षेत्र
11 से 20 संख्या वाले मतदाता- 210
21 से 30 संख्या वाले मतदाता- 08
31 से 40 संख्या वाले मतदाता- 04
41 से 50 संख्या वाले मतदाता- 00
50 से अधिक संख्या वाले मतदाता- 00

नगर परिषद पिछोर क्षेत्र
11 से 20 संख्या वाले मतदाता- 200
21 से 30 संख्या वाले मतदाता- 17
31 से 40 संख्या वाले मतदाता- 02
41 से 50 संख्या वाले मतदाता- 01
50 से अधिक संख्या वाले मतदाता- 00

 नगर परिषद आंतरी क्षेत्र
11 से 20 संख्या वाले मतदाता- 163
21 से 30 संख्या वाले मतदाता- 11
31 से 40 संख्या वाले मतदाता- 02
41 से 50 संख्या वाले मतदाता- 00
50 से अधिक संख्या वाले मतदाता- 00

 नगर परिषद मोहना क्षेत्र
11 से 20 संख्या वाले मतदाता- 256
21 से 30 संख्या वाले मतदाता- 25
31 से 40 संख्या वाले मतदाता- 04
41 से 50 संख्या वाले मतदाता- 00
50 से अधिक संख्या वाले मतदाता- 00

