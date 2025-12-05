Putin Visit India: PM Modi ने पुतिन को दिया ऐसा तोहफा, फटी रह गईं रूसी राष्ट्रपति की आंखें!

Putin Visit India: फाइनली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और वो कल रात से ही भारत दौरे पर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो 4 और 5 दिसंबर को देश में रहेंगे. हैरान कर देने वाली बात ये है कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते ही प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें रिसीव करने गए. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री आवास गए. इतना ही नहीं, सबसे ख़ास बात तो ये है कि स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खास तोहफ़ा भी दिया. यह खास तोहफ़ा रूसी भाषा में लिखी हुई भगवद गीता की एक कॉपी है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की.

PM Modi ने खुद दी जानकारी

इस दौरान PM मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा, “गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘X’ पर पोस्ट करके कहा था कि उन्हें अपने दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. भारत-रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, और इससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है.

Presented a copy of the Gita in Russian to President Putin. The teachings of the Gita give inspiration to millions across the world.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/D2zczJXkU2 — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025

PM Modi ने तोड़ा प्रोटोकॉल

इस दौरान पुतिन ने PM मोदी द्वारा दिए गए इस तोहफे को काफी ध्यान से देखा. वहीं अब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पुतिन का यह दौरा कितना खास था कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया. जैसे ही रूसी राष्ट्रपति प्लेन से उतरे, PM मोदी आगे बढ़े और गर्मजोशी से गले मिलकर उनका स्वागत किया. इस पल को करीबी रिश्तों और हाई-लेवल डिप्लोमैटिक तालमेल के साफ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

