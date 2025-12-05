Home > देश > Putin Visit India: PM Modi ने पुतिन को दिया ऐसा तोहफा, फटी रह गईं रूसी राष्ट्रपति की आंखें!

Putin Visit India: PM Modi ने पुतिन को दिया ऐसा तोहफा, फटी रह गईं रूसी राष्ट्रपति की आंखें!

Putin Visit India: फाइनली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और वो कल रात से ही भारत दौरे पर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो 4 और 5 दिसंबर को देश में रहेंगे.

By: Heena Khan | Last Updated: December 5, 2025 1:39:52 PM IST

putin visit india
putin visit india


Putin Visit India: फाइनली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और वो कल रात से ही भारत दौरे पर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो 4 और 5 दिसंबर को देश में रहेंगे. हैरान कर देने वाली बात ये है कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते ही प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें रिसीव करने गए. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री आवास गए. इतना ही नहीं, सबसे ख़ास बात तो ये है कि स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खास तोहफ़ा भी दिया. यह खास तोहफ़ा रूसी भाषा में लिखी हुई भगवद गीता की एक कॉपी है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की.

PM Modi ने खुद दी जानकारी 

इस दौरान PM मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा, “गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘X’ पर पोस्ट करके कहा था कि उन्हें अपने दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. भारत-रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, और इससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से बढ़ी अमेरिका की टेंशन, चीन में भी चिंता! जान लें वजह

PM Modi ने तोड़ा प्रोटोकॉल 

इस दौरान पुतिन ने PM मोदी द्वारा दिए गए इस तोहफे को काफी ध्यान से देखा. वहीं अब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पुतिन का यह दौरा कितना खास था कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया. जैसे ही रूसी राष्ट्रपति प्लेन से उतरे, PM मोदी आगे बढ़े और गर्मजोशी से गले मिलकर उनका स्वागत किया. इस पल को करीबी रिश्तों और हाई-लेवल डिप्लोमैटिक तालमेल के साफ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

Explainer: पुतिन की ‘Aurus Senat’ या ट्रम्प की मशहूर ‘Beast’ किसकी गाड़ी सुरक्षा और लग्ज़री में है नंबर वन?

Tags: pm modiputin visit indiaRussia India relationsrussia india summit 2025Vladimir Putin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Putin Visit India: PM Modi ने पुतिन को दिया ऐसा तोहफा, फटी रह गईं रूसी राष्ट्रपति की आंखें!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Putin Visit India: PM Modi ने पुतिन को दिया ऐसा तोहफा, फटी रह गईं रूसी राष्ट्रपति की आंखें!
Putin Visit India: PM Modi ने पुतिन को दिया ऐसा तोहफा, फटी रह गईं रूसी राष्ट्रपति की आंखें!
Putin Visit India: PM Modi ने पुतिन को दिया ऐसा तोहफा, फटी रह गईं रूसी राष्ट्रपति की आंखें!
Putin Visit India: PM Modi ने पुतिन को दिया ऐसा तोहफा, फटी रह गईं रूसी राष्ट्रपति की आंखें!