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विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा: 1600°C का पिघला लोहा गिरने से 8 की मौत, कई झुलसे

Vizag Steel Plant Accident: विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में अचानक हुए एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. आखिर क्रेन से पिघला लोहा गिरने के बाद वहां क्या हालात बने? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

By: Shivani Singh | Last Updated: June 8, 2026 7:05:36 PM IST

विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में अचानक हुए एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है
विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में अचानक हुए एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है


Vishakhapatnam Steel Plant Accident: सोमवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ. प्लांट में पिघला हुआ लोहा गिरने से आठ कर्मचारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब क्रेन की मदद से एक बड़ी बाल्टी में पिघले हुए लोहे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था. हादसे के समय लोहे का तापमान लगभग 1600°C था. इस दौरान, बहुत ज़्यादा गर्म पिघला हुआ लोहा बाल्टी से छलक कर पास काम कर रहे कर्मचारियों पर गिर गया. यह घटना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुई. घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरातफरी मच गई. राहत और बचाव टीमों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

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गृह मंत्री ने दी प्रतिक्रिया 

राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुए हादसे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए ज़िला कलेक्टर और शहर के पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात की. गृह मंत्री के PRO के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों को घायलों के सही इलाज का इंतज़ाम करने और दुर्घटना वाली जगह पर बचाव और राहत कार्यों में तेज़ी लाने का निर्देश दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद, गृह मंत्री तुरंत घटनास्थल पर पहुँचीं और अधिकारियों के साथ लगातार फ़ोन पर संपर्क में रहते हुए उन्हें कई निर्देश दे रही हैं.

खबर अपडेट की जा रही है…

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