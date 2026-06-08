विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा: 1600°C का पिघला लोहा गिरने से 8 की मौत, कई झुलसे

Vishakhapatnam Steel Plant Accident: सोमवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ. प्लांट में पिघला हुआ लोहा गिरने से आठ कर्मचारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब क्रेन की मदद से एक बड़ी बाल्टी में पिघले हुए लोहे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था. हादसे के समय लोहे का तापमान लगभग 1600°C था. इस दौरान, बहुत ज़्यादा गर्म पिघला हुआ लोहा बाल्टी से छलक कर पास काम कर रहे कर्मचारियों पर गिर गया. यह घटना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुई. घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरातफरी मच गई. राहत और बचाव टीमों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Eight workers lost their lives, and several others sustained injuries after a large quantity of molten steel leaked at the SMS-2 and STC-3 heat facility at the Visakhapatnam Steel Plant. The incident was triggered by the explosion of a ladle… — ANI (@ANI) June 8, 2026

गृह मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुए हादसे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए ज़िला कलेक्टर और शहर के पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात की. गृह मंत्री के PRO के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों को घायलों के सही इलाज का इंतज़ाम करने और दुर्घटना वाली जगह पर बचाव और राहत कार्यों में तेज़ी लाने का निर्देश दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद, गृह मंत्री तुरंत घटनास्थल पर पहुँचीं और अधिकारियों के साथ लगातार फ़ोन पर संपर्क में रहते हुए उन्हें कई निर्देश दे रही हैं.

Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Eight workers lost their lives, and several others sustained injuries after a large quantity of molten steel leaked at the SMS-2 and STC-3 heat facility at the Visakhapatnam Steel Plant. The incident was triggered by the explosion of a ladle… — ANI (@ANI) June 8, 2026

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