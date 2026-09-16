Vishwakarma Puja 2026 School Holiday: 17 सिंतबर को स्कूलों की छुट्टी या लगेगी क्लास? जानें अपने राज्यों का हाल

Vishwakarma Puja 2026 School Holiday: सितंबर का महीना स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कई त्योहार और छुट्टियां लेकर आता है. गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी के बाद, 17-18 सितंबर, 2026 को विश्वकर्मा पूजा के शुभ मौके पर देश भर के अलग-अलग राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रहने की चर्चा ज़ोरों पर है.

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और खासकर पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा बहुत धूमधाम से की जाती है. इस दौरान, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्रियों, स्कूल लैब और क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन में मशीनों और औजारों की खास तौर पर पूजा की जाती है.

उत्तर प्रदेश (UP) में छुट्टी के नियम

उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा के लिए कोई ज़रूरी पब्लिक छुट्टी का ऐलान नहीं किया जाता है. हालांकि, राज्य के कई टेक्निकल स्कूल, ITI इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इस दिन खास पूजा प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ करते हैं या लोकल छुट्टी का ऐलान करते हैं. आम तौर पर, सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के ऑर्डर के बिना अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से क्लास लगा सकते हैं.

बिहार के स्कूलों में क्या है हाल?

बिहार के स्टेट हॉलिडे कैलेंडर में 17 सितंबर को रिस्ट्रिक्टेड/ऑप्शनल छुट्टी के तौर पर लिस्ट किया गया है. इसका मतलब है कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल मैनेजमेंट छुट्टी पर आखिरी फैसला ले सकता है.

झारखंड में स्कूलों की छुट्टी

झारखंड सरकार के ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 17 सितंबर को सरकारी स्कूलों में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी है. प्राइवेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर अपने लोकल मैनेजमेंट के आधार पर छुट्टी का ऐलान करेंगे.

पश्चिम बंगाल में 4 दिन का लंबा वीकेंड

विश्वकर्मा पूजा का त्योहार पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. इस साल, तारीखों और शुभ समय के आधार पर, कई इंस्टीट्यूशन और राज्य सरकार ने 17 सितंबर (गुरुवार) और 18 सितंबर (शुक्रवार) को छुट्टियां घोषित की हैं. इसके बाद, 19 सितंबर (शनिवार) और 20 सितंबर (रविवार) को साप्ताहिक छुट्टियां हैं. ऐसे में पश्चिम बंगाल के कई स्कूल, कॉलेज और सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को चार दिन की छुट्टी मिल सकती है.

स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जरूरी सलाह

नेशनल हॉलिडे नहीं: विश्वकर्मा पूजा पूरे देश में नेशनल हॉलिडे नहीं है. इसलिए, अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले अपने राज्य के नियम जरूर देख लें.

अपने स्कूल का नोटिस बोर्ड जरूर देखें: स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के ऑफिशियल WhatsApp ग्रुप, मोबाइल ऐप या नोटिस बोर्ड पर जारी लेटेस्ट सर्कुलर देखने चाहिए. अगर आपके स्कूल ने 17 या 18 सितंबर को छुट्टी घोषित की है, तो आप एक शानदार वीकेंड ब्रेक का मज़ा ले सकते हैं.