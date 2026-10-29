Maharashtra: विरार में बंद फ्लैट से तीन भाई-बहनों के मिले शव, इलाके में मचा हड़कंप, किस चीज से परेशान था परिवार?

Maharashtra News: महाराष्ट्र में विरार की ग्लोबल सिटी में बंद फ्लैट से तीन भाई-बहनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची बोलिंज पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खुलवाया, जहां अंदर तीनों के शव पड़े मिले. शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी और गंभीर बीमारी के कारण परिवार के मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है. पुलिस को मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, फ्लैट कई दिनों से बंद था और अंदर से तेज दुर्गंध आ रही थी. इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची बोलिंज पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खुलवाया, तो अंदर तीन लोगों के शव मिले. घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

आर्थिक तंगी और गंभीर बीमारी से परेशान था परिवार

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि परिवार लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा था. इसके अलावा, मृतकों में से एक व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था. पुलिस को आशंका है कि आर्थिक परेशानियों और बीमारी के कारण परिवार मानसिक दबाव में रहा होगा. हालांकि, पुलिस ने अभी तक सामूहिक आत्महत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

मौत से पहले मोबाइल पर रिकॉर्ड किया गया था वीडियो

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मौत से पहले भाई-बहनों में से किसी एक ने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड किया था. पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है. अधिकारियों को उम्मीद है कि वीडियो से घटना से जुड़ी परिस्थितियों और मौत के संभावित कारणों का पता लगाने में मदद मिल सकती है.

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान कुमार मनसुखलाल मेहता (50), दीपेश मनसुखलाल मेहता (52) और खेवाना मनसुखलाल मेहता (48) के रूप में हुई है. पुलिस ने फिलहाल दुर्घटनावश मौत (ADR) का मामला दर्ज किया है. घटनास्थल से मिले डिजिटल साक्ष्यों और अन्य सामग्री को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.