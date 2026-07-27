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Viral Video: बच्चे के साथ बैठकर कार्टून देखने लगा असली वाला सांप, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

Viral Video: सबसे दिलचस्प पल तब आता है जब कार्टून वाला सांप स्क्रीन पर दिखाई देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कार्टून वाला सांप दिखता है, असली सांप अपना फन थोड़ा ऊपर उठाता है और मोबाइल फोन के पास चला जाता है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 27, 2026 5:21:52 PM IST

: बच्चे के पास बैठकर कार्टून देखने लगा सांप
: बच्चे के पास बैठकर कार्टून देखने लगा सांप


Viral Video: अगर आपको सांपों से डर लगता है, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो आपको हैरान कर सकता है. लोग आमतौर पर सांप को देखते ही उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्लिप का सीन किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है. एक तरफ, एक बच्चा आराम से अपने मोबाइल फोन पर कार्टून देख रहा है, तो दूसरी तरफ, उसके ठीक बगल में एक ज़िंदा सांप उसी स्क्रीन को बड़े चाव से देख रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में एक बच्चा चादर पर पेट के बल लेटा हुआ है. उसके सामने एक मोबाइल फोन रखा है, जिस पर “द जंगल बुक” चल रहा है. शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद, कैमरा एक ऐसा सीन कैप्चर करता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. एक सांप आराम से बच्चे के ठीक बगल में रेंग रहा है, उसकी नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हैं.

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फोन देखता हुआ दिख रहा है एक असली सांप

सबसे दिलचस्प पल तब आता है जब कार्टून वाला सांप स्क्रीन पर दिखाई देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कार्टून वाला सांप दिखता है, असली सांप अपना फन थोड़ा ऊपर उठाता है और मोबाइल फोन के पास चला जाता है. फिर वह बिना देखे स्क्रीन को ध्यान से देखता रहता है. यही सीन इस वीडियो को यूनिक और चर्चा का टॉपिक बनाता है.

वीडियो पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, “अब कंटेंट कॉपी करें.” अपलोड होने के बाद से ही वीडियो तेजी से वायरल हो गया है, जिसे हजारों व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो पर लोगों के रिएक्शन भी काफी दिलचस्प हैं. कुछ यूजर्स ने पूरे सीन को यूनिक बताया, तो कुछ ने सांप के बच्चे के इतने करीब होने पर चिंता जताते हुए कहा कि यह सिचुएशन बहुत खतरनाक हो सकती है. एक यूजर ने मजाक में कमेंट किया, “लगता है यह सांप भी मोगली का बहुत बड़ा फैन है.”

Tags: Snake watching cartoon video
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