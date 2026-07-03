Video Viral: अमेरिका में 85,000 रु में मिलने वाली कैंसर की दवा की कीमत भारत में मात्र 35 रु., अमेरिकी महिला हुई हैरान, कहा; ‘हमें लूटा जा रहा’

Viral Video: हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अमेरिकी महिला ने भारत और अमेरिका में मिलने वाली दवा की कीमत की तुलना की है.

“भारतीय बनाम अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा” शीर्षक वाले एक इंस्टाग्राम वीडियो में, लिज़ नाम की इस महिला ने दावा किया कि भारत की तुलना में अमेरिका में लोगों को लूटा जा रहा है. उन्होंने कहा एक ही दवाई की कीमत में अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है.

वायरल वीडियो के बारे में

इंस्टाग्राम पर लिज नाम की एक अमेरिकी महिला ने एक वीडियो में अपनी चाची की स्वास्थ्य स्थिति का विस्तार से वर्णन किया और बताया कि वही दवा की गोली जो अमेरिका में 900 डॉलर (85,000 रुपये) में मिलती है, भारत में मात्र 35 सेंट (35 रुपये) में मिल रही है. भारत में दवाओं की अत्यधिक किफायती उपलब्धता की प्रतिष्ठा को उजागर करते हुए, लिज़ ने अमेरिका में ब्रांडेड रेवलिमिड की ऊंची कीमत की तुलना वहां उपलब्ध किफायती जेनेरिक विकल्प से की.

लिज़ ने कहा, “भारत में दुनिया की कुछ सबसे सस्ती दवाएं मिलती हैं. मेरी चाची को एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, और वह रेवलिमिड नामक दवा लेती हैं. अमेरिका में एक गोली की कीमत 900 डॉलर है, जो 85,000 रुपये के बराबर है. मैंने इसकी जाँच की है. भारत में इस दवा की कीमत 35 रुपये से 300 रुपये के बीच है, जो लगभग 30 सेंट से 3 डॉलर के बराबर है, एक गोली के लिए.” लिज़ ने आगे कहा, “अमेरिका में हमसे लूटपाट की जा रही है, जबकि भारत अपने लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है.”

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

आखिरी अपडेट के अनुसार, वीडियो को 772,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और सैकड़ों कमेंट्स किये जा चुके हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भारत में सस्ती दवाओं की प्रशंसा की. एक यूजर ने लिखा, “दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सच! अमेरिकी नियामकों को लोगों के लिए बेहतर काम करने की जरूरत है.” एक और यूजर ने लिखा, “भारत में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार भी उपलब्ध है.” इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, “$900? उन पर शर्म आती है. जब भी मैं भारत जाता हूँ, मैं जेनेरिक दवाइयाँ खरीदने का मौका नहीं छोड़ता, जो यूरोप की तुलना में सस्ती भी होती हैं.” एक अन्य यूजर ने कहा, “मुझे लगता है कि जिन अमेरिकियों को दवाओं की जरूरत है, उन्हें भारत के लिए उड़ान भरनी चाहिए. भारत में लगभग 10 से 15 दिन घूमने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे.”

बता दें कि अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की ऊंची कीमतों को लेकर चिंता जताने वाली लिज़ अकेली अमेरिकी नागरिक नहीं हैं. पिछले महीने, विक्टोरिया नाम की एक अन्य यूजर ने भारत से 1,000 डॉलर की दवा मात्र 25 डॉलर में खरीदने के बाद अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को “स्कैम” करार दिया था. विक्टोरिया ने बताया कि उनकी बीमा कंपनी ने उनकी आवश्यक दवाइयों का खर्च उठाने से इनकार कर दिया. इसके चलते उन्हें अपनी जेब से भारी भरकम बिल चुकाना पड़ा. राहत तब मिली जब उन्हें सलाह दी गई कि वे दवा सीधे एक भारतीय निर्माता से मंगवा लें.