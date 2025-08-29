Home > देश > Jyoti Singh viral post: पत्नी को आत्मदाह करने पर मजबूर कर रहे हैं पवन सिंह, ज्योति सिंह ने लगाया गंभीर आरोप!

Pawan Singh Personal Life: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एकबार फिर निजी विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनकी पत्नी ज्योति सिंह का एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने पवन सिंह के नाम यह नोट लिखा है जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए अपना दर्द बयां किया है उन्होंने पवन सिंह से विनती की और कहा "पति होने का फर्ज निभाइए, 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ..."

Published By: Shivani Singh
Published: August 29, 2025 22:56:37 IST

Jyoti Singh Emotional Post: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एकबार फिर निजी विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनकी पत्नी ज्योति सिंह का एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने पवन सिंह के नाम यह नोट लिखा है जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए अपना दर्द बयां किया है उन्होंने पवन सिंह से विनती की और कहा “पति होने का फर्ज निभाइए, 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ…” ज्योति ने पोस्ट में पति से बातचीत की गुहार लगाते हुए साफ कहा कि अब वह टूट चुकी हैं और अपनी ही ज़िंदगी से नफरत करने लगी हैं। 7 साल के संघर्ष और उपेक्षा के बाद उन्होंने ये सार्वजनिक अपील की है। अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई भोजपुरी सिनेमा के ‘स्टार’ की चमक के पीछे एक पत्नी का दर्द अनसुना रह गया? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और ज्योति सिंह ने अपने पोस्ट में क्या-क्या लिखा है?

ज्योति सिंह ने पोस्ट की शुरुआत करते हुए लिखा “आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी मैं आज कई महीनों से आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूँ लेकिन आप ने या आपके साथ रहने वाले लोगो ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नही समझा मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई छठ के समय आप जब डिहरी में आये थे मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा लेकिन आप ने मिलने से मना कर दिया बोला गया कि बॉस बोल रहे है लखनऊ मिलने को। पिछले दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आप से मिलने गए लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आप ने नही दिया।

मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नही सूझ रहा हैं: ज्योति सिंह 

उन्होंने आगे लिखते हुए कहा “दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही हैं। मेरे माँ-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा हैं। जब मैं आपके लायक नही हूँ या नही थी तो आप ने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था आप मुझे वही छोड़ देते मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किये है कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नही सूझ रहा हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्यों कि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पे ही उठेगी और मेरे माँ बाप पे उठेगी ।

मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभा दिया हैं अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का, मैं आप से एक विनती करती हूँ कि अगर आप मुझे अपने लायक नही समझते या अपनी पत्नी नही समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अभी तक आप ने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है मैं तो आपका परिवार हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगो को गले लगाते है जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते है लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊँ तो किसको जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नही समझ रहा हैं।

ज्योति सिंह ने आखिर में कहा “इसलिए मैं आप से अंतिम बार विनती कर रही हूँ क्यों कि सात साल से मै संघर्ष कर रही हु अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए कभी तो मेरा दर्द समझिए: आपकी पत्नी ज्योति 

