शादी की रात Ex से मिलने गई इस लड़की का वीडियो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन क्या है सच्चाई ?.., देखें वीडियो..!

Viral Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक दुल्हन शादी से कुछ घंटे पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती दिख रही थी. लाल जोड़े में सजी ये दुल्हन भावुक होकर अपने एक्स को गले लगाती है और फिर शादी के लिए लौट जाती है. ये वीडियो देखकर कई लोगों को हैरानी हुई और इसे सच मान लिया गया.

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर बहस करने लगे. कुछ ने दुल्हन की वफादारी पर सवाल उठाए, तो कुछ ने दूल्हे के लिए सहानुभूति दिखाई. मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई और ‘लॉयल्टी’ पर लंबी बहस शुरू हो गई.

वायरल वीडियो की सच्चाई

हालांकि, अब इस वीडियो की असली कहानी सामने आ चुकी है. वीडियो में दिख रही दुल्हन का नाम श्रुति दहुजा है. श्रुति ने खुद इंस्टाग्राम पर ये बताया कि वीडियो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था और इसे उनकी अनुमति के बिना अपलोड किया गया.

वीडियो में क्या दिखाया गया?

वीडियो की शुरुआत एक कार से होती है, जिसे कंटेंट क्रिएटर आरव मावी चला रहे थे. कार की बगल की सीट पर दुल्हन के लिबास में श्रुति फोन पर बात करती दिख रही थीं. वीडियो में ये दावा किया गया कि फेरे शुरू होने में केवल दो घंटे बचे हैं और दुल्हन अपने एक्स से आखिरी बार मिलने जा रही है. वीडियो में ये सीन भी दिखाया गया कि परिवार के दबाव में वह शादी कर रही है.

इसके बाद श्रुति कार से उतरती हैं, अपने एक्स से मिलती हैं, भावुक बातें करती हैं, गले लगती हैं और फिर रोते हुए वापस लौट जाती हैं. ये इतना इमोशनल था कि देखने वाले इसे असली समझ बैठे.

श्रुति दहुजा ने क्या कहा?

19 दिसंबर 2025 को श्रुति ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर सच बताया. उन्होंने कहा कि वीडियो में जो दुल्हन दिखाई गई है, वो वे ही हैं, लेकिन ये वीडियो उनकी मर्जी के बिना अपलोड किया गया था. वे लास्ट मिनट पर एक्ट्रेस के तौर पर चुनी गई थीं.

श्रुति ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वीडियो को सही तरीके से पेश किया जाएगा और साफ लिखा जाएगा कि ये एक्टिंग है. लेकिन इसे इस तरह दिखाया गया कि लोग इसे वास्तविक मान बैठे.

वायरल होने का मानसिक असर

वीडियो वायरल होने के बाद श्रुति और उनके परिवार को भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. लोगों ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए और उनके माता-पिता को भी निशाना बनाया. श्रुति के अनुसार, इस सबका असर उनकी मानसिक सेहत पर पड़ा.