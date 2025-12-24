Home > देश > कौन हैं Viraansh Bhanushali? जिसने बातों-बातों में ही उड़ा दीं पाक की धज्जियां, पुलवामा हमले से लेकर 26/11 तक का जिक्र

कौन हैं Viraansh Bhanushali? जिसने बातों-बातों में ही उड़ा दीं पाक की धज्जियां, पुलवामा हमले से लेकर 26/11 तक का जिक्र

Viraansh Bhanushali Video: अक्सर ऐसे कई लोग हैं जो एक दो वीडियो से ही रातों-रात स्टार बन गए हैं. वहीं इस बीच एक और शख्स काफी मशहूर हो रहा है. जी हाँ! हम बात कर रहे हैं विरंश भानुशाली की.

By: Heena Khan | Published: December 24, 2025 8:11:28 AM IST

Viraansh Bhanushali Video: अक्सर ऐसे कई लोग हैं जो एक दो वीडियो से ही रातों-रात स्टार बन गए हैं. वहीं इस बीच एक और शख्स काफी मशहूर हो रहा है. जी हाँ! हम बात कर रहे हैं विरंश भानुशाली की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विरांश भानुशाली ने ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुई एक डिबेट के दौरान पाकिस्तान पर एक जोशीला भाषण दिया, जहाँ वो लॉ के स्टूडेंट हैं. इस डिबेट ने मुंबई में जन्मे भानुशाली को रातों-रात मशहूर कर दिया, और उनके भाषण के वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज़ मिले.

बहस किस बारे में थी?

विरांश भानुशाली ने ऑक्सफोर्ड यूनियन की एक डिबेट में हिस्सा लिया, जिसका विषय थायह सदन मानता है कि पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति सुरक्षा नीति के लिए एक लोकलुभावन दिखावा है.”उन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ बात की और यह तर्क दिया कि भारत की नीति मुख्य रूप से जायज़ सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित है, न कि सस्ते लोकलुभावनवाद से. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित, छात्रों द्वारा चलाई जाने वाली डिबेटिंग सोसाइटी है, जिसकी स्थापना 1823 में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी.

भानुशाली ने तर्क दिया कि जो राज्य आतंकवादियों को पनाह देता है, वह दूसरों को नैतिकता पर लेक्चर नहीं दे सकता. पठानकोट, उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने एक तीखे जवाब में कहा, “आप ऐसे राज्य को शर्मिंदा नहीं कर सकते जिसे कोई शर्म नहीं है.”



वीरांश भानुशाली ने अपनी स्पीच में क्या कहा?

भानुशाली ने ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान में जन्मे मूसा हरराज का सामना किया, जिन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति लोकलुभावनवाद से प्रेरित है. भानुशाली ने कहा कि भारत की प्रतिक्रियाएं – 26/11 के बाद संयम बरतने से लेकर हाल के सालों में मिलिट्री कार्रवाई तक – रणनीतिक सोच को दिखाती हैं, न कि दिखावटी वोट पाने की कोशिश को. उन्होंने कहा कि बड़ी आतंकवादी घटनाएं और उन पर भारत की प्रतिक्रियाएं चुनावी चक्र से मेल नहीं खातीं. ऑक्सफ़ोर्ड के लॉ स्टूडेंट ने एक मुंबईकर के तौर पर अपने पर्सनल अनुभव से भी बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमलों ने हजारों भारतीयों को कैसे प्रभावित किया है.

विरांश भानुशाली कौन हैं?

विरांश भानुशाली UK में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट हैं. वह ऑक्सफ़ोर्ड के सेंट पीटर कॉलेज में ‘BA ज्यूरिस्प्रूडेंस (LLB), इंग्लिश लॉ विद लॉ स्टडीज़ इन यूरोप’ की पढ़ाई कर रहे हैं. भानुशाली मुंबई के रहने वाले हैं और हायर एजुकेशन के लिए UK जाने से पहले उन्होंने मुंबई के NES इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की थी. वह ऑक्सफ़ोर्ड के 2026 बैच का हिस्सा हैं, जहाँ उन्होंने पिछले तीन सालों में कई एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है.भानुशाली ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ हैं. उनकी लीडरशिप भूमिकाओं में इंटरनेशनल ऑफिसर और ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन में सेक्रेटरी कमेटी में काम करना भी शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने द ऑक्सफ़ोर्ड मजलिस की सह-स्थापना की, जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चर्चाओं पर फ़ोकस करने वाला एक स्टूडेंट इनिशिएटिव है.

Tags: mumbai attackPakistan Newsviraansh bhanushaliviral video
