बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही! 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम- 10 बड़े अपडेट्स

Bangladesh violence: युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है. कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हो रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया है. कई मीडिया हाउस में तोड़फोड़ की गई है और पत्रकारों पर हमला किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 21, 2025 3:47:58 PM IST

Bangladesh News
Bangladesh News


Bangladesh violence: युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है. कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हो रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया है. कई मीडिया हाउस में तोड़फोड़ की गई है और पत्रकारों पर हमला किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. इस बीच प्रदर्शनकारियों ने दीपू चंद्र दास की सरेआम हत्या कर दी. दीपू की हत्या को लेकर भारतीयों में गुस्सा है और भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पुतले जलाए जा रहे है. बांग्लादेश से 10 बड़ी अपडेट्स जानें क्या है.

  • 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया गया: बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को लक्षमीपुर सदर उपजिला में एक BNP नेता के घर को कथित तौर पर बाहर से बंद करके आग लगा दी गई, जिससे एक बच्ची की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
  • बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या के सिलसिले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने शनिवार को कहा कि गिरफ्तार किए गए दस लोगों में से सात को रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) और तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
  • सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम: बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद इंकलाब मंच पार्टी ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की. 
  • बांग्लादेश उप उच्चायोग तक विरोध मार्च: बंगाली राष्ट्रवादी संगठन बांग्ला पोक्खो ने शनिवार को यहां बांग्लादेश उप उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला. बांग्ला पोक्खो का आरोप है कि पड़ोसी देश में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दक्षिण कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग कार्यालय से कुछ दूरी पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. काले झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू बंगालियों पर हमला किया जा रहा है.
  • बंगाल पुलिस की चेतावनी: बंगाल पुलिस ने कहा कि कुछ लोग बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगभग आठ महीने पहले हुई एक असंबंधित घटना के बीच गुमराह करने वाली तुलना करने की कोशिश कर रहे है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा करते हुए पुलिस ने कहा कि ऐसी तुलना भड़काऊ, तथ्यात्मक रूप से गलत है और इसका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है.
  • भारतीय वीज़ा कार्यालय में सुरक्षा बढ़ाई गई: प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़े तनाव के बाद बांग्लादेश के सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीज़ा आवेदन केंद्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 
  • हादी को सुपुर्द-ए-खाक किया गया: प्रमुख युवा नेता और ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में राष्ट्रीय कवि काज़ी नज़रुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया. हादी की पार्टी ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसमें उनकी (हादी की) हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की दिशा में “स्पष्ट प्रगति” की मांग की गई.
  • दीपू चंद्र दास की क्रूर हत्या: मैमनसिंह शहर में एक हिंदू व्यक्ति को ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला गया और उसके शव को जला दिया गया. मृतक की पहचान 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप में हुई, जो शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था. इस क्रूर हत्या से भारतीयों में आक्रोश फैल गया है.
  •  DU में मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के छात्रों ने दीपू दास की क्रूर हत्या के विरोध में मार्च निकाला और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया. छात्रों ने बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. आरोप लगाया कि वहां हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, और हत्या के लिए ज़िम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है.
  • JNU प्रोटेस्ट: ABVP ने बांग्लादेश में हुई हिंसा के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में विरोध प्रदर्शन किया है. प्रदर्शन के दौरान ABVP सदस्यों ने “कट्टरपंथी इस्लामी” लिखा एक पुतला जलाया. ABVP ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के लिए “यूनुस सरकार” और “कट्टरपंथी जिहाद” को ज़िम्मेदार ठहराया. उत्तरी दिनाजपुर ज़िले में, BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ बिहार के कई ज़िलों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है.

हादी पिछले साल छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रमुख नेताओं में से एक थे. जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार थे. 12 दिसंबर को जब हादी अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे थे, तो ढाका के बीचो-बीच बिजोयनगर इलाके में नकाबपोश बंदूकधारियों ने उनके सिर में गोली मार दी. बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हादी की मौत से देश में अशांति फैल गई है. उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है.

