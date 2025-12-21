बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही! 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम- 10 बड़े अपडेट्स

Bangladesh violence: युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है. कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हो रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया है. कई मीडिया हाउस में तोड़फोड़ की गई है और पत्रकारों पर हमला किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. इस बीच प्रदर्शनकारियों ने दीपू चंद्र दास की सरेआम हत्या कर दी. दीपू की हत्या को लेकर भारतीयों में गुस्सा है और भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पुतले जलाए जा रहे है. बांग्लादेश से 10 बड़ी अपडेट्स जानें क्या है.

7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया गया: बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को लक्षमीपुर सदर उपजिला में एक BNP नेता के घर को कथित तौर पर बाहर से बंद करके आग लगा दी गई, जिससे एक बच्ची की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम: बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद इंकलाब मंच पार्टी ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की.

हादी पिछले साल छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रमुख नेताओं में से एक थे. जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार थे. 12 दिसंबर को जब हादी अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे थे, तो ढाका के बीचो-बीच बिजोयनगर इलाके में नकाबपोश बंदूकधारियों ने उनके सिर में गोली मार दी. बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हादी की मौत से देश में अशांति फैल गई है. उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है.