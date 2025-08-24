Vimlendra Mohan Pratap Mishra Died: अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन, राम मंदिर ट्रस्ट के थे सदस्य

Vimlendra Mohan Pratap Mishra Died: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या राजसदन के प्रमुख विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र पप्पू भैया का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार, शनिवार देर रात उन्होंने राजसदन में अंतिम सांस ली। वे लगभग 71 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर 12 बजे अयोध्या में सरयू तट पर होगा। अयोध्या राजपरिवार के वर्तमान राजा होने के नाते, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अयोध्यावासियों के बीच राजा साहब के नाम से जाने जाते थे। वे अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी थे।

बसपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, अयोध्या राजा विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र ने बसपा के टिकट पर 2009 का लोकसभा चुनाव फैजाबाद संसदीय सीट से लड़ा था, लेकिन उसे जीत नसीब नहीं हुई थी। बतातें चलें कि, अयोध्या राजवंश के राजा दर्शन सिंह की वंशावली से जुड़ी कड़ी में स्वर्गीय महारानी विमला देवी के दो पुत्र विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र हुए।

विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें इस राजवंश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और वे राजा अयोध्या के नाम से जाने गए। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के पुत्र यतींद्र मोहन प्रताप मिश्र प्रसिद्ध साहित्यकार हैं।

पैर में चोट की वजह से सक्रियता हो गई थी कम

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, कुछ महीने पहले उनके पैर में चोट लग गई थी। जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद उनकी गतिविधियां कम हो गई थी। फिर भी वे नगर और श्री राम जन्मभूमि से जुड़े कार्यों में अपनी सहभागिता दे रहे थे। इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि, कुछ दिन पहले उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ था और हाल ही में वे लखनऊ से जांच कराकर लौटे थे। परिवार के अनुसार, शनिवार रात उनका रक्तचाप अचानक गिर गया और डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

सीएम योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, “श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय सदस्य, राजसदन अयोध्या के प्रमुख, श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!”