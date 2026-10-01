Vijayawada Crime: ‘मटन शॉप’ में किए लाश के 9 टुकड़े, कसाई दोस्त ने ऐसी जगह ठिकाने लगाई युवती… पता लगाना भी नामुमकिन था, तब भी पकड़ा गया कातिल!

Vijayawada Crime: नहर से महिला के शरीर के टुकड़े मिले थे. पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था—आखिर यह महिला कौन है और उसे किसने इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा? शव की हालत ऐसी थी कि पहचान करना बेहद मुश्किल था. लेकिन महिला के हाथ पर बना एक खास टैटू इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का ऐसा सुराग बना, जिसने पुलिस को मृतका के परिवार तक पहुंचा दिया. इसके बाद जब मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और CCTV खंगाले गए, तो हत्या की पूरी कहानी धीरे-धीरे सामने आने लगी.

मामला आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का है, जहां पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय कल्याणी उर्फ दुर्गा की हत्या पैसों के विवाद में की गई. आरोप है कि 17 सितंबर को वह भवानीपुरम में रहने वाले शफी के घर गई थी. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान कल्याणी की हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को कई हिस्सों में काटकर नहर में फेंकने का आरोप है.

18 सितंबर को नहर से महिला का धड़ और अन्य अंग बरामद होने के बाद पुलिस ने पहचान के लिए हाथ पर बने टैटू की तस्वीर प्रसारित की. यही सुराग काम आया और परिवार ने महिला की पहचान कर ली. इसके बाद तकनीकी जांच में सामने आया कि कल्याणी ने आरोपी से 68 बार फोन पर संपर्क किया था. CCTV फुटेज ने भी जांच को आगे बढ़ाने में मदद की.

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी शफी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके कथित मददगार की तलाश जारी है. अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि हत्या की पूरी साजिश कैसे रची गई और इसमें और कौन-कौन शामिल था.

पैसों के विवाद में कसाई दोस्त ने ली जान

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतिका कल्याणी और मुख्य आरोपी शफी एक-दूसरे को पहले से जानते थे और अच्छे मित्र थे. उनके बीच पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर वित्तीय विवाद चल रहा था. 17 सितंबर की दोपहर को कल्याणी पैसों की मांग या मदद के सिलसिले में शफी के भवानीपुरम स्थित घर पहुंची थी. सीसीटीवी फुटेज में भी उसे घर के अंदर जाते हुए देखा गया था. दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर शफी ने धारदार हथियार (चाकू) से कल्याणी पर हमला कर दिया और उसका गला रेतकर उसकी जान ले ली.

लाश के 9 टुकड़े नहर में फेंके, ऐसे हुआ खुलासा

हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए जो किया, वह किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफी है. शफी ने अपने मटन शॉप के हेल्पर (दुर्गा राव) की मदद से कल्याणी के शव को कई हिस्सों में काट दिया (डिसमेंबर कर दिया). इसके बाद शव के अंगों (सिर, पैर, धड़ और हाथ) को बोरियों या बैग में भरकर भवानीपुरम से इब्राहिमपट्टनम स्थित वीटीपीएस कूलिंग कैनाल में ले जाकर फेंक दिया. 18 सितंबर को जब नहर से महिला का धड़ मिला, तो एनडीआरएफ की मदद से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर बाकी हिस्से भी बरामद किए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए विजयवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजा गया.

हाथ का टैटू बना इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग

शुरुआत में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतिका की पहचान करना थी क्योंकि शव बुरी तरह क्षत-विक्षत था. ऐसे में पुलिस ने मृतिका के हाथ पर बने टैटू की फोटो को सोशल मीडिया ग्रुप्स और आसपास के जिलों (जैसे तेलंगाना के खम्मम और भद्राद्री-कोठागुडेम) के मिसिंग पर्सन रिकॉर्ड्स में शेयर किया. यह मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ, जब कल्याणी के भाई ने उस टैटू को पहचान लिया और पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद परिवार ने अस्पताल पहुंचकर शव की आधिकारिक शिनाख्त की, जिससे इस सनसनीखेज हत्याकांड की परतें खुलनी शुरू हुईं.

कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

पहचान सामने आने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लिया और कल्याणी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की, जिससे पता चला कि उसने शफी को 68 कॉल किए थे. इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज ने भी आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत मुहैया कराए. विजयवाड़ा एनटीआर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जोन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शफी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके फरार सह-आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस अब इस मामले के हर एक पहलू को फॉरेंसिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट में साबित करने की तैयारी कर रही है.

ये भी पढ़ें:- Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!

सिया के बर्थडे पर मंगेतर केतन ने किया कुछ ऐसा, घरवाले थे अनजान, शरीर के पिछले हिस्से पर ऐसा क्या मिला जिसने पूरी कहानी पलट दी?

बॉलीवुड के ‘महानायक’ को क्या हुआ? KBC 18 के सेट पर परेशान नजर आए बिग बी; चिंता में फैन्स, रिटायरमेंट को लेकर कही बड़ी बात!

जिसे ‘जिगरी यार’ समझ रहा किसान, उसी ने 10 लाख देकर जंगल में करा दिया कांड, कोई सुराग नहीं था; फिर पत्नी के एक राज़ ने पलट दी पूरी कहानी!