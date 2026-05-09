किसके साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं विजय? छुआ बहुमत का आंकड़ा; थिरुमावलवन से मीटिंग के बाद हुआ एलान

Vijay TVK Government Formation: विजय की पार्टी, तमिलनाडु वेट्टी कझगम (TVK), तमिलनाडु में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है. इस बार उनकी कोशिशें कामयाब होती दिख रही हैं. विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) ने राज्य में सरकार बनाने के लिए TVK को बिना शर्त सपोर्ट दिया है. इसके साथ ही, TVK को अब कांग्रेस, CPI, CPI(M) और VCK का सपोर्ट मिल गया है, जिससे उसके कुल 121 विधायक हो गए हैं, जो बहुमत के 118 के आंकड़े को पार कर गया है.

खबर है कि एक्टर विजय के सपोर्टर VCK के तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए TVK को सपोर्ट देने के बाद बहुत खुश हैं. VCK के प्रेसिडेंट थोल थिरुमावलवन ने TVK लीडर अधव अर्जुन को ऑफिशियल कन्फर्मेशन लेटर सौंपा है. दोनों नेताओं ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की. इसके साथ ही, विजय की सरकार बनाने में आ रही रुकावटें दूर हो गई हैं. अब, विजय की पार्टी आसानी से राज्य में अपनी सरकार बना सकेगी.

थिरुमावलवन से मीटिंग के बाद VCK का ऐलान

हाल ही में, TVK नेताओं ने थिरुमावलवन से मिलकर बातचीत की. खबर है कि इस मीटिंग के बाद, VCK ने एक लेटर जारी करके TVK को अपना सपोर्ट देने का ऐलान किया. एनालिस्ट का मानना ​​है कि राज्य के मौजूदा पॉलिटिकल हालात, सोशल जस्टिस और पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों के लिए उनके संघर्ष ने दोनों पार्टियों को करीब ला दिया है.

दलित और बहुजन वोट बैंक वाली VCK का सपोर्ट विजय की लीडरशिप वाली TVK के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इससे राज्य में एक अलग तरह का पॉलिटिकल बदलाव आएगा.

TVK ने पूरे राज्य में मनाया जश्न

विजय की पार्टी, TVK, को पहले ही कांग्रेस, CPI और CPM पार्टियों का सपोर्ट मिल चुका है. VCK के नए फैसले के बाद, अब उसके पास कुल 119 MLA हैं. सरकार बनाने के लिए ज़रूरी मैजिक नंबर पार करने के बाद पूरे राज्य में TVK के वर्कर जश्न मना रहे हैं.माना जा रहा है कि विजय जल्द ही सपोर्ट लेटर लेकर असेंबली जाएंगे और गवर्नर से मिलेंगे.जानें TVK और सपोर्ट करने वाली पार्टियों के पास कितनी सीटें हैं: