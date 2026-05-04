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प्रियंका से कैटरीना तक इन 5 एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर चुके हैं थलपति विजय, इन फिल्मों में कर चुके काम

Vijay Thalapathy with Bollywood Actress: एक्टर से राजनेता बने थलपति विजय विधानसभा चुनाव में अच्छी पकड़ बना रहे हैं. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी पसंद की जाती है. क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम किया है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 4, 2026 4:07:21 PM IST

Thalapathy Vijay worked with bollywood actress
Thalapathy Vijay worked with bollywood actress


Vijay Thalapathy with Bollywood Actress: विधानसभा चुनाव में थलपति विजय की पार्टी TVK (तमिलगा वेट्री कजगम) अच्छी पकड़ बना रही है. उन्होंने तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचा दी है. शुरुआती रुझानों के अनुसार, विजय की पार्टी जीत का परचम लहराने वाली है. इसी बीच सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया तक साउथ सुपरस्टार थलपति विजय छाए हुए हैं और लोग उनके बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं. इससे साफ है कि विजय सेतुपति को केवल स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि चुनावी मैदान में भी फैंस ने प्यार दिया है. उन्होंने उन्हें राजनीति में भी सपोर्ट किया. क्या आप जानते हैं कि सिनेमा से सियासी मैदान में कदम रखने वाले विजय थलपति कई बॉलीवुड हसीनाओं संग रोमांस कर चुके हैं.

प्रियंका चोपड़ा से बिपाशा बासू तक

प्रियंका चोपड़ा आज देश और विदेश में अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा चुकी हैं. उन्होंने विजय थलपति के साथ फिल्म ‘थमिजान’ में काम किया. साल 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने विजय थलपति की फिल्म से अपना साउथ डेब्यू किया था. उन्होंने फिल्म सचिंच में साथ मिलकर काम किया था. दोनों की केमिस्ट्री और रोमांस फैंस को काफी पसंद आई थी. फिल्म में जेनेलिया डिसूजा लीड रोल में रही थीं.

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कैटरीना के साथ फिल्म नहीं ऐड में किया काम

एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर और थलपति ने साल 1999 में आई फिल्म नेनजिनिले में साथ काम किया. फिल्म के गाने काफी सुपरहिट रहे थे. फैंस ने फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद की     थी. बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और थलपति विजय ने किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया है लेकिन उन्होंने अपने पहले टीवी ऐड के लिए साथ में काम किया था. उन्होंने इसमें बेली डांसर का किरदार निभाया थी. अमीषा पटेल और थलपति विजय ने साथ में काम किया है. अमीषा पटेल ने अपने तमिल करियर की शुरुआत विजय की फिल्म पुधिया गीथाई से की थी. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई थी.

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