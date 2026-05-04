Home > देश > शादी के बाद इस कमसिन हसीना पर फिदा हो गए विजय, 27 साल बाद पत्नी को देंगे तलाक, दिलचस्प है लव स्टोरी

शादी के बाद इस कमसिन हसीना पर फिदा हो गए विजय, 27 साल बाद पत्नी को देंगे तलाक, दिलचस्प है लव स्टोरी

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलपति विजय की TVK अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच उनकी लवलाइफ भी चर्चा में है. उनकी पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाकर तलाक की मांग की है.

By: Deepika Pandey | Published: May 4, 2026 12:39:07 PM IST

Vijay Sethupathy Love ife
Vijay Sethupathy Love ife


Vijay Thalapathy: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय कुमार इन दिनों सियासी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में बनी  हुई है. इन दिनों उनकी पत्नी के साथ तलाक को लेकर वे विवादों में हैं. कहा जा रहा है कि वे खुद से 8 साल छोटी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को डेट कर रहे हैं. इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. 2026 में एक शादी में दोनों को साथ नाचते हुए देखा गया, जिसके बाद विजय और संगीता की शादी में चल रहे भूचाल के बारे में सबको पता चला. 

पत्नी ने दी तलाक की अर्जी

विजय और संगीता की शादी के लगभग 27 साल बाद उनकी शादी टूटने की कगार पर है और दोनों का तलाक केस कोर्ट में चल रहा है. दोनों के दो बच्चे भी हैं. संगीता ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी और अपने पति के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ ही मानसिक प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया. वहीं उनका नाम एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि तृषा के कारण ही विजय और संगीता की शादी टूटने की कगार पर है. दोनों साथ में काफी फिल्में कर चुके हैं और अक्सर उन्हें चोरी-छिपे मिलते देखा गया है. विजय और संगीता की लव स्टोरी काफी रोमांचक है.

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विजय-संगीता की लव स्टोरी

विजय और संगीता की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है. दरअसल, संगीता विजय थलपति की फैन थीं. हालांकि उस समय विजय कोई बड़े स्टार नहीं थे. इसके बावजूद संगीता उनसे मिलने और 1996 में आई फिल्म की सक्सेस के लिए बधाई देने लंदन से इंडिया आई थीं. विजय पहली मुलाकात में ही सुनीता से इंप्रेस हो गए थे. विजय ने संगीता को अपने घर बुलाया और दोनों में दोस्ती हो गई. इसके बाद उनका प्यार परवान चढ़ा. 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 25 अगस्त 1999 को शादी कर ली. बता दें कि संगीता हिंदू हैं और विजय क्रिश्चियन हैं. वो तमिल इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हैं.

विजय-तृषा का लव एंगल

विजय तृषा के लव एंगल की बात करें, तो दोनों ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. उन्हें अक्सर घर तोड़ने वाली कहकर ट्रोल किया जाता है. विजय और तृष्णा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. दोनों की उम्र में लगभग 8 साल का अंतर है. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद दोनों शादी भी करने वाले हैं.

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