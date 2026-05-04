विजय थलपति के पास है इन कारों का कलेक्शन, BMW से Rolls-Royce तक हैं कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां शामिल

vijay thalapathy car collection: एक्टिंग से राजनीति में कदम रखने वाले विजय थलपति ने तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव 2026 में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है. तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK की सरकार बनाने जा रही है. एक्टर राजनीति में तो सक्रिय हैं ही साथ-साथ कारों का भी काफी शौक रखते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय के पास लग्जरी और महंगी कारों का एक अच्छा-खासा कलेक्शन है. एक्टर हाई-एंड गाड़ियों का शौक रखते हैं और एक से बढ़कर एक कारों की सवारी करना पसंद करते हैं.

उनके पास छोटी सेडान कारों से लेकर बड़ी और करोड़ों की कारें मौजूद हैं. चलिए जानते हैं विजय थलपति की कार कलेक्शन की पूरी लिस्ट और उनकी कीमत के बारे में.

1. Toyota Vellfire

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय के पास टोयोटा वेलफायर कार है, जो उनकी सबसे पसंदीदा गाड़ी मानी जाती है. यह कार लगभग 1.19 करोड़ रुपये की कीमत के साथ आती है. यह एक हाइब्रिड कार है, जिसमें आपको कई लग्जरी और शानदार फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. वेलफायर में आपको 2.5 लीटर का इंजन मिलने के साथ ही ADAS, JBL के स्पीकर्स और 14 इंच का टचस्कीन इंफोटेनमेंट देखने के लिए मिल जाता है.

2. Range Rover Evoque

विजय के पास Range Rover Evoque कार भी है, जो काफी महंगी और लग्जरी कारों की लिस्ट में शुमार है. यह कार ऑफ रोडिंग के लिए भी काफी परफेक्ट मानी जाती है. इस कार में लग्जरी फीचर्स जैसे 3D surround कैमरा, AWD सुपीरियर और लग्जरी कैबिन और पैनेरॉमिक सनरूफ भी मिलती है,

3. BMW i7

विजय की कार कलेक्शन में BMW i7 भी शामिल है. यह एक इलेक्ट्रिक कार है, जो काफी लग्जरी फीचर्स के साथ ही साथ एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ आती है. इस कार की कीमत 2.5 करोड़ रुपये है. यह कार449 hp की पावर देती है, जोकि इस सेगमेंट की अन्य कारों के मुकाबले काफी बेहतर मानी जाती है.

4. Lexus LM 350h

Lexus LM 350h एक महंगी कार है, जिसकी कीमत लभग 2.20 करोड़ रुपये है. विजय की कार कलेक्शन में Lexus LM 350h भी शामिल है. यह एक बड़े साइज की MPV कार है, जो 48 इंच की बड़े साइज की अल्ट्रा वाइड स्क्रीन के साथ आती है. इस कार में कई सेफ्टी फीचर्स और एक प्रीमियम और लग्जरी फील होता है.