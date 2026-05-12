जिस ज्योतिषी ने की थी जीत की भविष्यवाणी, अब उन्हें CM विजय ने दिया इनाम; सरकार में मिला ये बड़ा पद

Tamil Nadu CM Vijay Decision: तमिलनाडु की नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अपने निजी ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रिवेल को सरकार में OSD (राजनीतिक) का पद दिया है. उनकी नियुक्ति को लेकर प्रधान सचिव द्वारा आदेश भी जारी कर दिया है. रिकी राधन पंडित वेट्रिवेल को सीधे सीएम ऑफिस में जगह दी गई है. दरअसल, विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनके कार्यलय में कई पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है. प्रधान सचिव 1 और 2 की नई नियुक्तियां भी की गई है. साथ ही एक सरकारी आदेश भी जारी किया गया है.

चुनाव के पहले विजय की जीत की भविष्यवाणी

ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रिवेल वहीं ज्योतिष हैं, जिन्होंने विजय की CM बनने की भविष्यवाणी की थी. बता दें कि, वह पूर्व में मुख्यमंत्री जयललिता के स्पिरिचुअल सेंटर के मेंटर भी रह चुके हैं. तमिलनाडु की राजनीति में उनका काफी सम्मान किया जाता है. जयललिता भी कई फैसले उनसे सलाह लेने के बाद ही लेती थी. जब इस चुनाव में विजय की जीत हुई, तो वह सबसे पहले एक्टर के घर पहुंचे थे.

CM विजय के बेहद करीबी हैं पंडित वेट्रिवेल

वेट्रिवेल को मुख्यमंत्री विजय के काफी करीबी माना जाता है. जानकारी के मुताबिक, सीएम बनने से पहले विजय फिल्मों और पारिवारिक मामलों को लेकर कई बार उनसे चर्चा करते थे. इसके अलावा राजनीति में कदम रखने से पहले भी विजय ने उनसे बातचीत की थी. रिकी से हरी झंडी मिलने के बाद ही उन्होंने नई पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा. वहीं अब सरकार में पद मिलने के बाद रिकी विजय के साथ एक साय की तरह रहेंगे और मुख्यमंत्री के भाषण उन्हें दिए जाएंगे, जिन्हें वह पढ़कर सुधार कर वापस सीएम को सौपेंगे.

कौन हैं राधन पंडित वेट्रिवेल?

राधन पंडित वेट्रिवेल को ज्योतिष और अंकशास्त्र में 40 साल का अनुभव है. वे जोसेफ विजय के ज्योतिषी हैं. उन्होंने पहले ही कहा था कि अभिनेता विजय चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि विजय के नाम की लहर चलेगी, जो सही साबित हुई. तिरुचेंदूर मंदिर यात्रा के दौरान दोनों की साथ यात्रा चर्चा में रही. चुनाव नतीजे टीवीके के पक्ष में आने पर उन्होंने विजय को फूल देकर बधाई दी.

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तमिलनाडु में विजय की बंपर जीत

TVK (तमिलगा वेट्री कजगम) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और 234 में से 108 सीटें जीतीं. विजय बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन कांग्रेस और VCK समेत कई पार्टियों ने उन्हें अपना समर्थन दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई.

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