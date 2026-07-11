Vietnam Boat Accident: वियतनाम में मरने वाले 15 भारतीयों का नाम आया सामने, इस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग

Vietnam Boat Capcize Incident: वियतनाम में फु क्वोक आइलैंड के पास एक नाव हादसे में पंद्रह भारतीय यात्रियों की मौत हो गई है. भारतीय दूतावास ने शनिवार (11 जुलाई, 2026) को इस बारे में आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि मरने वाले 15 लोगों में 13 पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करके 15 भारतीय यात्रियों के नामों की लिस्ट शेयर की है. भारतीय दूतावास ने कहा कि उसे वियतनामी अधिकारियों से मरने वाले 15 भारतीयों के नामों की लिस्ट मिली है. लिस्ट के मुताबिक, नाव पलटने से तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के तीन और केरल के दो लोगों की मौत हुई है.

It is with profound grief that we share the list of 15 Indian nationals who have lost their lives in the tragic boat accident near Phuc Quoc Island today. The list has been recieved from the Vietnamese authorities. Our prayers are with the families of the deceased. The Embassy… pic.twitter.com/2fr2TjXuPp — India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026

हनोई में इंडियन एम्बेसी ने वियतनाम के फु क्वोक आइलैंड के पास नाव पलटने से मारे गए इंडियन नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है. एम्बेसी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, “हमें फु क्वोक के पास हुए दुखद नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 इंडियन लोगों की लिस्ट शेयर करते हुए बहुत दुख हो रहा है. हमें यह लिस्ट वियतनामी अधिकारियों से मिली है. हमारी दुआएं मरने वालों के परिवारों के साथ हैं.”एम्बेसी ने आगे कहा, “हो ची मिन्ह सिटी में इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट किसी भी तरह की मदद के लिए हर समय मौजूद हैं.”