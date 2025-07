Parliament Monsoon Session 2025: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर जानकारी दे रहे थे राजनाथ, राहुल गांधी ने बीच में रोका…Video में देखें फिर सदन में क्यों मचने लगा हंगामा?

Monsoon Session 2025: सोमवार (28-8-2025) को लोकसभा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर विशेष चर्चा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि भारत की सैन्य कार्रवाई में 100 से ज़्यादा आतंकवादी, उनके आका और प्रशिक्षक मारे गए हैं।

और ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है बल्कि स्थगित किया गया है और अगर भविष्य में पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहस हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू किया जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी जगह खड़े होकर रक्षा मंत्री को टोका।

इस चर्चा के दौरान विपक्षी नेता राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बीच बहस भी देखने को मिली। राजनाथ ने सदन को बताया कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तो पड़ोसी देश ने पूरी तरह से हार मान ली थी। इसके बाद पाकिस्तान ने युद्धविराम की अपील की।

इसी बीच राहुल गांधी अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और पूछा कि आपने ऑपरेशन क्यों रोक दिया? राहुल के इस बयान के साथ ही विपक्षी सांसदों ने भी सदन में शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि, राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे अपना पूरा बयान देने दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।

Rajnath Singh : Pakistan begged us to stop the war

Rahul Gandhi : To roka kyun? 🔥🔥

RaGa stood up and didn’t hold back even for a second in #LokSabha 🗿 pic.twitter.com/tWFNF0tBIJ

