Jagdeep Dhankhar Resigned: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने दिया पद से इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला

Jagdeep Dhankhar Resigned: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि, “स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ।”

धनखड़ ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व घातीय विकास को देखना और उसमें भाग लेना एक सौभाग्य और संतुष्टि की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना एक सच्चा सम्मान है।

बता दें कि राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 11 अगस्त, 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी।

