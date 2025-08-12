Home > देश > Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?

Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?

Vice President Poll 2025: उपराष्ट्रपति के लिए चर्चा में चल रहे नामों में कृषि राज्य मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और इसके अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नाम की चर्चा चल रही है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 12, 2025 10:18:00 IST

Vice President Candidate (उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवार)
Vice President Candidate (उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवार)

Vice President Candidate: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। NDA और INDIA ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, अभी किसी भी उम्मीदवार का नाम आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा की तरफ से अटकलों का बाजार शुरू हो गया हैं। NDA के पास मौजूद संख्या गणित के हिसाब से भाजपा की तरफ से उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष औपचारिक तौर पर ही सही लेकिन उम्मीदवार जरूर घोषित करेगी।

कब होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव?

चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को होगी। चुनावी मुकाबले से नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।

अफरोज बना समीर आर्य! हिंदू बेटी का रेप कर लीं गंदी-गंदी तस्वीरें, निकाह कर कराना चाहता था धर्म परिवर्तन, UP का गला घोंट रहा लव…

किसका पलड़ा भारी?

जब भी चुनाव होगा, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी दल भारत ब्लॉक (INDIA) उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से मतदान करते हैं। सांसद गुप्त मतदान के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत डालेंगे। वर्तमान में निर्वाचक मंडल में 788 सांसद हैं – 588 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में। सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास मतदाताओं में बहुमत है, जिसका अर्थ है कि एनडीए उम्मीदवार भारत का अगला उपराष्ट्रपति होगा।

इन नामों पर हो रही चर्चा

चर्चा में चल रहे नामों में कृषि राज्य मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और इसके अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय की भी चर्चा जोरों पर हैं, इनके पास राज्यसभा चलाने का अच्छा खासा अनुभव भी ही। हालांकि, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं  कि, अगला उपराष्ट्रपति भाजपा का ही होगा।

नीतीश कुमार के नाम पर तर्क दिया जा रहा है कि, उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि, नीतीश कुमार के उम्र और स्वास्थ्य को लेकर इनकी संभावना कम ही लग रही है। भाजपा अंत समय में अपने फैसले से चौंका सकती है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से अबतक उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। 

ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो

Tags: home-hero-pos-1Nitish KumarRamnath ThakurVice President Candidate
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?
Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?
Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?
Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?