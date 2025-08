Vice President Election: कौन लेगा जगदीप धनखड़ की जगह? इन 6 नामों पर चर्चा तेज

Who will be next VP: भारत के चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। जबकि मतदान 9 सितंबर को होगा। मतदान के दिन ही मतों की गणना भी की जाएगी। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस रिक्ति की पुष्टि की। कानून के अनुसार, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। निर्वाचित व्यक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा।