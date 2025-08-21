Very Heavy Rain Alert: इन राज्यों में बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, हो जाएं सतर्क!

Very Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 21 से 24 अगस्त तक उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जैसे इलाकों में लगातार बारिश ने पहले ही गंभीर स्थिति पैदा कर दी है।
आईएमडी ने अगले सात दिनों में पूर्वोत्तर भारत, खासकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। ब्रह्मपुत्र, कोपिली और बराक जैसी नदियों में पहले भी इसी तरह की मौसमी घटनाओं के दौरान बाढ़ आ चुकी है। संभावित प्रभावों को कम करने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
मौसम विभाग ने जारी की ये चेतावनी
आईएमडी ने कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा की चेतावनी जारी की है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसी प्रकार, कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में छिटपुट भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
मॉनसून कहां-कहां मचाएगा तांडव
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना है। हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में 22 से 24 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है।
यह व्यापक वर्षा सक्रिय मानसून सीज़न का हिस्सा है जिसने पहले ही पूरे भारत में भारी व्यवधान पैदा कर दिया है। अधिकारी निवासियों से सतर्क रहने और भारी बारिश के दौरान यात्रा करने से बचने का आग्रह कर रहे हैं। अनावश्यक यात्राओं से बचने की यथासंभव कोशिश करें, और अपरिहार्य परिस्थितियों में, अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार अवश्य करें।
