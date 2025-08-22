Weather Update: देश के उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में भी मानसून ने पकड़ी रफ्तार…जाने बाकी राज्यों का हाल?

Weather Update: देश के कई राज्यों में इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस कड़ी में उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 21 से 24 अगस्त तक इन इलाकों में गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं।

इसके अलावा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गुरुवार को भी भारी बारिश के चलते जलभराव, यातायात और हवाई व रेल यातायात बाधित हुआ है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट कई दिनों तक भारी बारिश के लिए और भी गंभीर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद आया है।

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार

मुंबई के पास राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है। यहाँ भी फ़्राइज़ी ने ज़ोर पकड़ लिया है। 21 अगस्त से राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई संग्रहालयों में वैज्ञानिकों का जन्म हुआ है। भारी बारिश से राज्य के लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर अफरातफरी का माहौल है।

पहाड़ों पर मानसून खेल रहा खेल

रेगिस्तान के बाद पहाड़ी राज्यों की बात करें तो 23 अगस्त से मानसून की सक्रियता फिर बढ़ने की उम्मीद है। जिससे पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

दिल्ली में बढ़ रही ह्यूमिडिटी

राजधानी की बात करें तो ऐतिहासिक दिल्ली कम से कम 53 वर्षों में अपने दूसरे सबसे आर्द्र मानसून का अनुभव कर रही है, जिससे राजधानी के लिए पहले से ही अत्यधिक आर्द्र अवधि की परेशानी और बढ़ गई है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, 19 अगस्त तक शहर में 524 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 40% अधिक है और इसे 1901 के बाद से 18वां सबसे अधिक बारिश वाला मानसून माना गया है। हालाँकि, हवा में स्पष्ट, दमनकारी उमस का एक चौंकाने वाला सांख्यिकीय आधार है।

एचटी द्वारा दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र के लिए निजी मौसम कंपनी meteologix.com से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून में 1 जून से 18 अगस्त तक औसत सापेक्ष आर्द्रता 76.5% तक पहुँच गई है। यह 1973 के बाद से इस 79-दिवसीय अवधि का दूसरा सबसे ऊँचा औसत है, जो केवल 2008 में दर्ज 78.1% से ही अधिक है। यह इसी अवधि के लिए 1991-2020 के हालिया औसत 67.2% से भी एक महत्वपूर्ण विचलन दर्शाता है।

