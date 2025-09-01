Delhi Floods News: बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बाढ़ के चलते मंगलवार शाम से पुराने रेलवे पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद

Delhi Floods News: दिल्ली में भारी बारिश की वजह से यमुना नदी में तेजी से जलस्तर भी बढ़ रहा है। इस कारण मंगलवार शाम से पुराने रेलवे पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने यमुना नदी के जलस्तर के 206 मीटर के निकासी स्तर तक पहुँचने की आशंका के चलते मंगलवार शाम से पुराने रेलवे पुल पर यातायात बंद करने का आदेश दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि हथिनीकुंड बैराज (Hathinikund Barrage) से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण सोमवार शाम 5 बजे पुराने रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 204.94 मीटर तक पहुँच गया। दिल्ली के लिए चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। जलस्तर 206 मीटर तक पहुँचने के बाद निकासी शुरू हो जाएगी।

दिल्ली पुलिस और रेलवे को भेजा गया आदेश

डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “यमुना नदी में जलस्तर के खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने के कारण संभावित बाढ़ को देखते हुए, आपको 2 सितंबर शाम 5 बजे से पुल पर यातायात और आम जनता की आवाजाही बंद करने का निर्देश दिया जाता है।” यह आदेश दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और रेलवे अधिकारियों को भेजा गया है।

दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है पुल

अधिकारी ने बताया कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यह पुल, जो उत्तरी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली को पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद से जोड़ता है, प्रतिदिन हजारों यात्रियों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। अधिकारियों ने बताया कि वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों के बारे में सूचित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किए जा रहे हैं।

दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी

दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी (Flood Warning) जारी की गई है क्योंकि यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुँच गया है। अधिकारियों का कहना है कि कल शाम तक नदी का जलस्तर सुरक्षित स्तर से ऊपर उठ सकता है, जिससे राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।

दिल्ली सरकार के एक आदेश में कहा गया है, “चूँकि दिल्ली में पुराने रेलवे पुल (ओआरबी) पर जलस्तर 206.50 मीटर के ख़तरे के निशान को पार कर सकता है, इसलिए जल्द ही केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की एक सलाह जारी की जा सकती है। सभी सेक्टर अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें और संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक सावधानी बरतें। नदी के तटबंधों के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जानी चाहिए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाना चाहिए।”

Delhi Weather: भारी बारिश से ट्रैफिक का बुरा हाल, कालिंदी कुंज समेत इन इलाकों में लगा भयंकर जाम