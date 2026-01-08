Agnivesh Agarwal Death Reason: मौत के मुंह से आने वाले थे बाहर, फिर कैसे अचानक चली गई जान? अब सामने आया अग्निवेश की मौत के पीछे का राज

Agnivesh Agarwal Death Reason: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और मशहूर बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल के बड़े बेटे अग्निवेश अग्रवाल को बुधवार को न्यूयॉर्क में निधन हो गया है. अग्निवेश अग्रवाल 49 साल के थे. वह खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुखद खबर सामने आ रही है. पिता अनिल अग्रवाल जीवन का “सबसे काला दिन” बताया.

अग्निवेश अग्रवाल का हुआ निधन

चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन अमेरिका के न्यूयॉर्क में उनका निधन कार्डियक अरेस्ट (अचानक दिल का दौरा) से हुआ. वह Mount Sinai Hospital, New York में इलाज के लिए भर्ती थे. दरअसल, कुछ दिन पहले स्कीइंग (skiing) के दौरान एक हादसा हुआ था, जिसमें वे घायल हो गए थे. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान परिवार को लगा कि वह ठीक हो रहे हैं, लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई.

Today is the darkest day of my life. My beloved son, Agnivesh, left us far too soon. He was just 49 years old, healthy, full of life, and dreams. Following a skiing accident in the US, he was recovering well in Mount Sinai Hospital, New York. We believed the worst was behind us.… pic.twitter.com/hDQEDNI262 — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) January 7, 2026







कैसे हुआ अग्निवेश अग्रवाल का निधन ?

अनिल अग्रवाल के मुताबिक, अग्निवेश अग्रवाल में स्कीइंग के दौरान एक दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल हो गए थे. जिसके बाद न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. वह अच्छी तरह रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जान ले ली. बता दें कि, अग्निवेश अग्रवाल के साथ अमेरिका में स्कीइंग के दौरान एक हादसा हुआ था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हालांकि उन्हें कहां-कहां चोट आई थी. इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

अग्निवेश अग्रवाल का पूरी जानकारी

अग्निवेश का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था. उन्होंने Mayo College, अजमेर से पढ़ाई की और बाद में Fujeirah Gold कंपनी स्थापित की. वे हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन भी थे और वेदांता समूह की कंपनी Talwandi Sabo Power Limited (TSPL) के निदेशक मंडल में शामिल थे. उनके पिता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह उनके जीवन का “सबसे दर्दनाक दिन” है और बेटे को खो देना उनके लिए अत्यंत भारी हादसा है. उन्होंने बताया कि अग्निवेश सिर्फ उनका बेटा ही नहीं बल्कि उनका दोस्त, गर्व और पूरी दुनिया था.