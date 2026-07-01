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मनरेगा के बाद नया रोजगार मॉडल लागू, जानिए मजदूरी और काम के नियमों में क्या बदलाव हुए

VB G RAM G Scheme 2025: केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 (VB-G RAM G)’ 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है. इसके तहत मजदूरी दरों में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की गई है और रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. कई राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 1, 2026 11:09:11 AM IST

आज से लागू हुए नए रोजगार और मजदूरी के नियम
आज से लागू हुए नए रोजगार और मजदूरी के नियम


VB G RAM G Scheme 2025: नई ग्रामीण रोजगार योजना ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 (VB-G RAM G)’ आज यानी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस नई योजना के तहत संशोधित मजदूरी दरों का नोटिफिकेशन जारी किया था. योजना लागू होने के साथ ही ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाली दैनिक मजदूरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. अब तक मनरेगा के तहत औसत मजदूरी 298.8 रुपये प्रतिदिन थी, जिसे बढ़ाकर वीबी-जी राम जी योजना के तहत औसतन 327.4 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. यानी मजदूरों की दैनिक आय में औसतन 28.6 रुपये की वृद्धि हुई है.

पूरे देश में बढ़ाई गई मजदूरी दरें

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश के सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और वेतन क्षेत्रों में नई मजदूरी दरें लागू कर दी गई हैं. सरकार ने पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी सीमा तय की है, ताकि देश के किसी भी हिस्से में मजदूरों को इससे कम भुगतान न मिले. मंत्रालय का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में सुधार होगा.

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अब 100 नहीं, 125 दिन मिलेगा रोजगार

नई योजना का सबसे बड़ा बदलाव रोजगार गारंटी की अवधि में बढ़ोतरी है. पहले पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी, जबकि अब यह बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी.

कई राज्यों में 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ी मजदूरी

मंत्रालय के मुताबिक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी दरों को बढ़ाकर कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन तक पहुंचाया गया है. वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे अधिक करीब 24.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. जिन राज्यों में पहले से मजदूरी दरें अपेक्षाकृत अधिक थीं, वहां भी संशोधन किया गया है. हरियाणा में नई मजदूरी दर 409 रुपये प्रतिदिन तय की गई है. गोवा में मजदूरों को 406 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि केरल में यह दर 401 रुपये प्रतिदिन होगी. वहीं सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मजदूरी दर 450 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जो देश में सबसे अधिक दरों में शामिल है.

राज्यों को दी गई 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि

नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है. सरकार का कहना है कि इस राशि के जरिए रोजगार सृजन, मजदूरी भुगतान और परियोजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी.

सरकार बोली- कोई मजदूर बिना काम के न रहे

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर एक दिन भी बिना रोजगार के न रहे. उन्होंने इस योजना को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

पुराने जॉब कार्ड फिलहाल रहेंगे मान्य

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पुराने जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते. इसके साथ ही 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने बजट में योजना के लिए प्रावधान कर दिया है, जबकि 24 राज्यों ने संबंधित योजनाओं को अधिसूचित भी कर दिया है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

हालांकि नई व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल भी उठाए हैं. उनका कहना है कि नई प्रणाली से मांग आधारित रोजगार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और राज्यों तथा पंचायतों की भूमिका सीमित होने की आशंका है. सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाना है.

2 जुलाई को होगा राष्ट्रीय शुभारंभ

योजना का राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में किया जाएगा. इस कार्यक्रम के साथ देशभर में नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के क्रियान्वयन को गति मिलेगी और लाखों ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

Tags: vb g ram g scheme 2025
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